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إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جزيرة سومطرة إلى 26 قتيلا

3/11/2024 4:39:25 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودَا، وفقا لمسؤول في خدمة الإسعاف اليوم الإثنين.
وبحسب وكالة الأنباء الأندونيسية"أنتارا"، تسبّبت أمطار غزيرة هطلت الخميس الماضي بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.
وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيمَا عثر على 26 قتيلَا"، مشيرَا إلى أن الأحوال الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي تعيق جهود الإنقاذ.
ورجح المتحدث ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار هطول الأمطار اليوم .
وتمكنت فرق الإنقاذ أمس الأحد من فتح طريق إلى المناطق الأكثر ضررا وتوزيع المساعدات على الاشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.
وبحسب المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.
وتعتبر إندونيسيا عرضة لانزلاق أتربة خلال موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات إذ تسبب الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض مناطق الدولة الأرخبيل، ففي كانون الأول الماضي جرفت انزلاقات أرضية وفيضانات عشرات المنازل ودمرت فندقَا بالقرب من بحيرة توبا في سومطرة ما أدى لمصرع شخصين على الأقل.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
11/03/2024 10:35:56

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