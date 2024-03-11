إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات جزيرة سومطرة إلى 26 قتيلا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية إلى 26 قتيلاً و11 مفقودَا، وفقا لمسؤول في خدمة الإسعاف اليوم الإثنين.
وبحسب وكالة الأنباء الأندونيسية"أنتارا"، تسبّبت أمطار غزيرة هطلت الخميس الماضي بالكارثة في مقاطعة سومطرة الغربية، حيث فاضت أنهر واجتاحت الانزلاقات الأرضية منازل.
وقال المتحدث في الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المهاري إن "11 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين فيمَا عثر على 26 قتيلَا"، مشيرَا إلى أن الأحوال الجوية السيئة وانقطاع التيار الكهربائي تعيق جهود الإنقاذ.
ورجح المتحدث ارتفاع عدد الضحايا جراء استمرار هطول الأمطار اليوم .
وتمكنت فرق الإنقاذ أمس الأحد من فتح طريق إلى المناطق الأكثر ضررا وتوزيع المساعدات على الاشخاص الذين تم إجلاؤهم، مثل الخيام والأدوية والأغذية سريعة التحضير.
وبحسب المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، ألحقت الكارثة أضرارا بمئات المنازل والجسور والمساجد ومرافق عامة أخرى.
وتعتبر إندونيسيا عرضة لانزلاق أتربة خلال موسم الأمطار، حيث تتفاقم المشكلة في بعض الأماكن بسبب إزالة الغابات إذ تسبب الأمطار الغزيرة لفترة طويلة في حدوث فيضانات في بعض مناطق الدولة الأرخبيل، ففي كانون الأول الماضي جرفت انزلاقات أرضية وفيضانات عشرات المنازل ودمرت فندقَا بالقرب من بحيرة توبا في سومطرة ما أدى لمصرع شخصين على الأقل.
--(بترا)
رصد/أغ / س س
11/03/2024 10:35:56
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