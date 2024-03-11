تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين
التاريخ
3/11/2024 4:39:24 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)- واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ"للأخبار ألافتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام الوسيط الأمريكي 50 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 77.51 دولار.
وانخفض كل من الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
11/03/2024 09:58:30
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