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تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين

3/11/2024 4:39:24 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- واصلت أسعار النفط اليوم الاثنين، الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الماضي بفعل المخاوف بشأن تباطؤ الطلب في الصين.
ووفقا لوكالة"بلومبرغ"للأخبار ألافتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 81.60 دولار للبرميل، في حين نزل خام الوسيط الأمريكي 50 سنتًا أو 0.6 بالمئة إلى 77.51 دولار.
وانخفض كل من الخامين الأسبوع الماضي، مع تراجع برنت 1.8 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 2.5 بالمئة.
--(بترا)
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11/03/2024 09:58:30

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