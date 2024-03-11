باحثون صينيون يطورون جهازًا نانويًا ذكيًا لعلاج خثرات الدم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 آذار (بترا)- طور باحثون صينيون من جامعة نانجينغ للبريد والاتصالات، جهازًا نانويًا ذكيًا على أساس الحمض النووي لعلاج التخثر، الذي يمكنه بشكل أوتوماتيكي اكتشاف خثرات الدم وتحقيق توصيل الدواء بدقة.

وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن فريق البحث استخدم تكنولوجيا "أوريجامي" للحمض النووي لدمج صفائح الحمض النووي النانوية مع مواقع ربط مُنشّط البلازمينوجين النسيجي المصممة مسبقًا، ومثبتات الحمض النووي المستجيبة للتخثّر.

ويعتبر المثبت بنية ثلاثية متشابكة للحمض النووي تعمل بمثابة مُنظّم للتخثر ووحدة التحكم في العتبة ومفتاح الفتح.

ويمكن للجهاز النانوي المذكور تحديد ما إذا كان بالقرب من خثرة دموية أو جرح بناء على تركيز الثرومبين، فإذا كان التركيز مرتفعًا فهو إشارة إلى أن الموقع يحتوي على خثرة، وسيقوم الجهاز عندها بإطلاق الدواء.

وقال الباحثون " إن الجهاز يمكن أن يتحلل ويُستَقلب في جسم الإنسان، مضيفين أن يوفر حلًا جديدًا لعلاج أمراض مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية ".

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

11/03/2024 09:48:46