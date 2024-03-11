عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على عدة مناطق في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 11 آذار (بترا)- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بجروح متفاوتة، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، جراء القصف المكثف للطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في اليوم الـ157 من العدوان.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد عدد من الفلسطينيين وأصابة آخرين في قصف إحدى المنازل بحي الزيتون، كما استشهد وأصيب آخرون في قصف مماثل استهدف منزلًا شرقي رفح جنوبَ قطاع غزة، فيمَا استهدف قصف مدفعيّ إسرائيليّ شرقي خان يونس جنوبَ قطاع غزة.

وفي حي الصبرة جنوبَ مدينة غزة، أصيب عدد من الفلسطينيين بقصف عدد من المنازل.

وقصفت قوات الاحتلال أيضا أرضا زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية داخل حي السلام في رفح، في حين شن طيران الاحتلال غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة، ومنزلَا في مخيم النصيرات وَسْط قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف مساء أمسِ الأحد، جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جَنُوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي السياق، قال القائم بأعمال مدير مستشفى العودة شمالي قطاع غزة، محمد صالحة، مساء أمسِ، إن 14 جنينا توفوا في أرحام أمهاتهم في آخر شهرين؛ بسبب سوء التغذية، مؤكدَا ولادة قرابة 35 طفلا خلال الشهر الماضي بوزن أقل كيلو ونصف غرام، جراء ما تعانيه الأمهات الحوامل من سوء تغذية.

وأوضح صالحة أن "المجاعة أثرت بشكل كبير جدا" على المستشفى وعلى النظام الصحي بشكل كامل في شمال قطاع المحاصر، كما زادت من انتشار أمراض التهاب الكبد الوبائي، وأمراض الجفاف والنزلات المعوية تحديدا عند الأطفال والنساء.

وعن قدرة النظام الصحي على تحمل أعداد المرضى والمصابين، أكد أن الوضع في المستشفيات"كارثي"، وأنها أصبحت تستخدم بدائل أدوية غير مناسبة لحالات الجرحى؛ بسبب نقص الأدوية.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدَا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدَا و130 إصابة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

11/03/2024 08:42:21