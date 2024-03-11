مجلس الأمن يناقش الوضع في فلسطين اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 11 آذار (بترا)- يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم الاثنين اجتماعا بشأن الوضع في الشرق الأوسط بطلب أميركي بريطاني فرنسي.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الاجتماع إدعاءات حول اعتداء جنسي تعرض له أسرى الحرب على غزة.

وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في الصراعات قدمت تقريرها إلى الأمين العام انطونيو غوتيريس الذي بعثه بدوره إلى مجلس الأمن.

وادعت في تقريرها المكون من 24 صفحة أن هناك "معلومات واضحة ومقنعة" تشير إلى أن الأسرى الإسرائيليين في غزة تعرضوا "لعنف جنسي بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب الجنسي والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة".

لكن المسؤولة الأممية قالت في التقرير إنها لم تجتمع مع أي ممن اسمتهم ضحايا العنف الجنسي المطلق سراحهن، ولم تزر غزة، ومع ذلك توصلت إلى النتيجة بناء على معلومات جمعتها، مشددة في الوقت نفسه على أن تقريرها لا يعني بأي حال من الأحوال دليلا قاطعا على وقوع العنف الجنسي.

إلى ذلك، يعقد مجلس الأمن جلسته المفتوحة بشأن فلسطين في موعدها بتاريخ 26 الشهر الجاري، والمخصصة رسميا لمتابعة قرار المجلس رقم 2334 المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة.

-- (بترا)

م د/ف ج

11/03/2024 06:22:47