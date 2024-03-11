أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع ملموس غدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 11 آذار (بترا)-تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.
كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.
أما الخميس، فيطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء قليلا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 23 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8, وفي الأغوار الشمالية 25 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.
-- (بترا)
م ح/ف ج
11/03/2024 06:14:34
MENAFN11032024000117011021ID1107959942
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