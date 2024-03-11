أسعار الذهب تتراجع بعد تسجيل مستويات قياسية وسط تباطؤ في سوق العمل الأمريكية

(MENAFN
) توقفت أسعار الذهب اليوم الاثنين بتاريخ 11 مارس, بعد تسجيل مستويات قياسية، متزامنة مع تباطؤ في سوق العمل الأمريكية وبيانات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي, وكان المتداولون قلقين بينما ينتظرون تقرير التضخم في الولايات المتحدة، متطلعين إلى رؤى جديدة حول موعد تغيير أسعار الفائدة.
كما بلغ سعر الذهب في الصفقات الفورية 2,177.24 دولار للأونصة في الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، بينما شهدت عقود الذهب الآجلة الأمريكية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمئة، ليصل إلى 2,183.90 دولار. رأينا مؤخرًا ارتفاعًا في أسعار الذهب حيث وصل المعدن الثمين إلى مستوى قياسي بقيمة 2,194.99 دولار لليوم الرابع على التوالي يوم الجمعة، نتيجة لعلامات على تباطؤ في نمو الوظائف في الولايات المتحدة.
كذلك لاحظ مات سمبسون، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إندكس، زيادة في التكهنات بين المستثمرين الكبار، تجلى ذلك في ارتفاع ملحوظ في التعرض الصافي، مما يبرز جاذبية الذهب في الوقت الحالي, وشدد على توقعات السوق لإصدار بيانات التضخم في أسعار المستهلك لشهر فبراير، معتبرًا ذلك أمرًا حاسمًا لاتجاه الذهب هذا الأسبوع, وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة حيث يحافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على موقف حذر، يمتنع عن إشارات سياسية واضحة.
في حين لاحظ سمبسون أن أي إشارة عن انخفاض في مؤشر أسعار المستهلك ستعزز التوقعات بتقديم خفض في أسعار الفائدة بشكل أسرع، مما يدعم أسعار الذهب, وتصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال شهادته الأخيرة أمام الكونغرس، حيث عبر عن ثقته المتزايدة في احتمال خفض أسعار الفائدة في المستقبل، أضافت إلى التكهنات في السوق, ومع متابعة المستثمرين بعناية للمؤشرات الاقتصادية وبيانات البنوك المركزية، تبقى أسعار الذهب عرضة لتقلبات محتملة استجابة للتطورات في الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.
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