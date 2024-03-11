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إقامة صلاة التراويح في الحرمين وكافة مساجد المملكة

3/11/2024 4:37:41 AM
(MENAFN- Al Watan) أدَّى المصلون اليوم صلاة العشاء وصلاة تراويح في المسجد الحرام في أول ليالي شهر رمضان المبارك لهذا العام وسط منظومة من الخِدْمَات المتكاملة لضيوف بيت الله الحرام.
وأم المصلين في التسليمات الأولى بصلاة التراويح فضيلة الشيخ بدر التركي، والتسليمات الثانية فضيلة الشيخ الدكتور الوليد الشمسان، والتسليمات الأخيرة مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.
وقدمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.
وأشرفت الهيئة على عمليات التنقل والعربات داخل المسجد الحرام وتحديد مسارات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلالها، وغيرها من الخدمات التي تشرف عليها، بالإضافة إلى توزيع وتوفير ماء زمزم المبارك للقاصدين عبر العربات الخاصة بالمطاف, وحقائب الظهر, وتوزيع العبوات، بالإضافة إلى توزيع الترامس في أنحاء المسجد الحرام، وكذلك المشربيات.
وجنَّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين قرابة (12) ألف من الكوادر البشرية مقسمين على أربع ورديات من رجال ونساء يعملون على راحة القاصدين وتوفير الخدمات لهم, كما وفرت البيئة الآمنة والصحية لقاصدي المسجد الحرام عبر التعقيم والتطهير والغسيل على مدار الساعة بأحدث أجهزة التقنية الحديثة.
وستكون آلية تطبيقها من خلال العمل بأقصى طاقة تشغيلية وتوزيع كثافات الحشود على المساحات كافة وفق مناطق المستفيدين ومراعاة أوقات الذروة والمناطق الأشد ازدحامًا بما يضمن توفير الخدمات في مختلف المواقع وعلى مدار الساعة وضمان تقديم الخدمات من الوكالات للقاصدين والقاصدات.
التراويح في المسجد النبوي
كما أدى جموع المصلين صلاة التراويح في أولى ليالي شهر رمضان المبارك 1445 هـ بالمسجد النبوي، وسط أجواء إيمانية وخدمات متكاملة وفرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون لمسجد النبوي للزوار والمصلين.
وأكملت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي استعداداتها ووضع خطتها وذلك بتنظيم وتضافر الجهود المبذولة مع الجهات ذات العلاقة لاستقبال المصلين، حيث تم تزويد ساحات المسجد النبوي والتوسعات بالسجاد لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي توافدت على المسجد النبوي، وهيأت سائر الخدمات ووفرت مياه سقيا زمزم.
وتسعى الهيئة إلى العمل على كل ما من شأنه توفير أفضل الخدمات للزوار والمصلين وبما يمكّنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.
كما أقيمت صلاة التراويح في مساجد المملكة بجميع المناطق.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه أن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء هذا اليوم الأحد 29 شعبان لعام 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 10 / 3 / 2024 م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه؛ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الأثنين 1 / 9 / 1445هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 11 / 3 / 2024 م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام

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