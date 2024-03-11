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الكشف عن عقوبة شيكابالا بعد إشارته المستفزة لجمهور الأهلي المصري

3/11/2024 4:36:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الإعلامي مدحت شلبي أن قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا سيعاقب بالإيقاف بعد إشارته المستفزة لجماهير الأهلي في نهائي كأس مصر لكرة القدم.


وقال شلبي في تصريحات تلفزيونية "سيتم توقيع عقوبة الإيقاف على شيكابالا، وفقا لتقرير عادل محفوظ، مراقب المباراة الذي سيقدمه اليوم الأحد".

وأتم مشددا "أعتقد أن العقوبة ستقتصر على مشاركات شيكابالا في كأس مصر فقط، ولن تشمل مباريات فريقه في الدوري المصري".


ولم يكشف شلبي عن مدة إيقاف شيكابالا المحتملة، لكن تقارير مصرية ذكرت أن قائد الزمالك، مهدد بالإيقاف لست مباريات.


والتقى الزمالك مع غريمه الأهلي على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض الجمعة الماضي، في مباراة انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.


وأثناء مراسم التتويج، توجه شيكابالا صوب مدرجات جماهير الأهلي وقام بإشارة (الأموال) تم تفسيرها على أنها محاولة من قائد الزمالك ليقول إن المباراة تم توجيهها بشكل أو بآخر ليتوج الأهلي باللقب، وذلك اعتراضا على احتساب هدف إمام عاشور بداعي وجود "تسلل" رغم العودة إلى تقنية الفيديو.

كما قام شيكابالا بحركة أخرى بيده تشير إلى الوقت أو الساعة للتذكير بأزمة سابقة بين مجلس إدارة الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عندما كان الأخير رئيسا شرفيا لـ"المارد الأحمر".

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