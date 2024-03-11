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بيرمان يأمل بمقعد دائم بعد أداء مبهر في السعودية

3/11/2024 4:36:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يأمل السائق البريطاني أوليفر بيرمان، الحصول على مقعد دائم في الموسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1، بعد الأداء الذي قدمه في سباق السعودية.
وتم استدعاء بيرمان من سلسلة فورمولا 2 إلى الفورمولا 1 ليحل بديلاً عن الإسباني كارلوس ساينز، الذي عانى من التهاب الزائدة الدودية وتطلب الأمر إجراء عملية جراحية عاجلة.
وطُلب من بيرمان قبل ساعة من حصة التجارب الثالثة الاستعداد لاستلام مهام القيادة، وتمكن البريطاني من تقديم وتيرة جيدة، وأنهى السباق في المركز السابع، بينما أنهى شارل لوكلير السباق ثالثاً.
وقال بيرمان: "أولاً وقبل كل شيء أود تقديم الشكر إلى فيراري على هذه الفرصة، تركيزي الحالي منصب على الفورمولا 2، ما يزال لدي عمل هناك، لكن بالوقت نفسه المشاركة في الفورمولا 1 كان فرصة لاختبار مهاراتي، وسأعتبرها مقابلة عمل مع الفرق كافة هناك”.
وأضاف: "الفورمولا 2 سلسلة تدريبية رائعة، تمهد الطريق للسائق قبل الوصول للفورمولا 1، وأعتقد أنكم رأيتم أنني تأقلمت بسرعة مع سيارة فيراري لأن هذه وظيفة الفئات المساندة".
وأكمل: "استمتعت كثيراً بسباق السعودية، خاصة في اللفات الأخيرة عندما بدأ معظم السائقين باستخدام إطارات السوفت، كنت أضغط بأقصى ما يمكن لعدم التراجع".
واختتم بيرمان حديثه بالقول: "قلت لنفسي أن علي القيام بلفات سريعة جداً، وبالوقت ذاته كان التركيز أكبر لضمان عدم الاحتكاك بالجدران، كان الأمر حماسياً وممتعاً جداً".
هاميلتون: سباق السعودية كان كابوسا
صرح سائق مرسيدس لويس هاميلتون أن سباق جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا 1 كان كابوساً بمعنى الكلمة.
وعانى البريطاني طوال نهاية الأسبوع من مشاكل متعددة في السيارة، أهمها عدم التوازن بسبب الجناح الخلفي الجديد الذي جلبته مرسيدس لسباق جدة، وتعرض هاميلتون لمشكلة الارتدادات التي عادت إلى السيارة، وهي المشكلة ذاتها التي عانى منها ثنائي مرسيدس منذ عام 2022.
وقال هاميلتون: "شعرت أنني أتسابق في بطولة أخرى، وليس فورمولا 1، إنهاء السباق في المركز التاسع ليس مقبولاً على الإطلاق، ولم أكن قادراً على إيجاد منفذ لتجاوز لاندو، رغم أنني واثق من قوة السيارة لكن هناك شيء ما لا يعمل".
وأضاف: "على السرعات المتوسطة الأداء جيد، وتعامل السيارة مع إطارات الميديوم كان جيداً، لكن على السرعات العالية نحن بعيدين جداً ولا أعرف السبب لذلك".
وأكمل: "ما حدث هو خيبة أمل أخرى بعد سباق البحرين، بل يمكنني القول خيبة أمل للسنة الثالثة على التوالي ما نزال بعيدين بدون سبب واضح".
واختتم هاميلتون حديثه بالقول:“الفريق والعاملون والمهندسون يعملون على قدمٍ وساق لإيجاد حلول، لكن يبدو أننا بحاجة إلى خطة أخرى".
من ناحية ثانية، أشاد هاميلتون، بمواطنه بيرمان، ووصفه بأنه نجم المستقبل.
وقال هاميلتون عن مواطنه الذي يصغره بـ21 عاما: "حينما يتم استدعاؤك فورا إلى فيراري ثم تدخل إلى التجارب، يعني ذلك أنه قام بعمل كبير ويظهر أنه قد يكون نجما لامعا في المستقبل".
من جانبه، قال البريطاني جورج راسل، سائق مرسيدس، والذي ابتعد بفارق مركز واحد عن بيرمان: "أتوقع أن أراه في السباقات العام المقبل، أو العام الذي يليه".
وأضاف: "لقد قام بعمل رائع، ودخل الحلبة وهذا أمر صعب للغاية، لقد حطم توقعات الجميع وجذب الكثير من الناس، لقد تحلى بالثقة منذ البداية ونجح في قيادة السيارة بشكل رائع".
ماركو يشكر فيرشتابن
أكد المستشار الرياضي في ريد بول هيلموت ماركو، أنه أجرى مباحثات إيجابية مع الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية النمساوية أوليفر مينتزلاف.
وكانت عدة وسائل إعلامية قد نشرت أخباراً مفادها أن ماركو يواجه خطر العزل من منصبه، بعد اشتباه ارتباطه بالتحقيقات والانتقادات ضد مدير الفريق كريستيان هورنر.
وقال ماركو: "أجريت اجتماعاً مع مينتزلاف وكانت الأجواء إيجابية، والاستقرار يجب أن يعود إلى صفوف الفريق لأن عملنا أهم من هذه الأمور جميعاً".
وتابع: "اتفقنا على جميع النقاط التي تحدثنا حولها، وما أزال بوظيفتي وعقدي الممتد لثلاث سنوات ما يزال فعالاً، وعلينا الآن التركيز على موسمنا الجديد".
وأكمل: "أشكر الجميع على مساندتهم لي، وأولهم ماكس، فقد دعمني كثيراً وأنا ممتن لذلك، أثبت لي ماكس وقلة أخرون وفاءهم وامتنانهم لي، وأنا سعيد لذلك، والآن علينا التركيز على التسابق ودعم إدارتنا في هذه العاصفة". -(وكالات)

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