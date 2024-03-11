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أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

3/11/2024 4:36:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان - اكتفى لاعب المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، بإحراز المركز الخامس على جهاز "حصان المقابض" في نهائيات الجولة الثالثة من سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي اختتمت أمس في العاصمة الأذرية باكو، وسط مشاركة قياسية لأكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف أبو السعود 16 نقطة إلى إجمالي رصيده النقطي التراكمي، ليتصدر الترتيب العام لقائمة اللاعبين المنافسين على البطاقتين التأهيليتين إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" برصيد 71 نقطة.
وقال م.صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي في معرض رده على استفسارات "الغد": "قدر الله وما شاء فعل، لم يكتب لبطلنا أبو السعود تأكيد التأهل من هذه الجولة، ثقتنا كبيرة باللاعب على تحقيق المطلوب في الجولة المقبلة من سلسلة بطولة كأس العالم".
وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى أولمبياد باريس للمرة الأولى في تاريخه واتحاد اللعبة، إلى الجولة الرابعة والأخيرة من سلسلة بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، وسيتم فيها الكشف عن هوية اللاعبين المتأهلين إلى "العرس الأولمبي".
وكان أبو السعود، أحرز المركز الثاني والميدالية الفضية في الجولة الثانية من سلسلة كأس العالم في ألمانيا بعد أن جمع 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على 15.066 نقطة، علما بأن الجولات الأربع الأولى من سلسلة بطولة كأس العالم تعد محطات تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.

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