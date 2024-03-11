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زكريا وملاحتها دمياني بالمركز الخامس برالي جميل للسيدات

3/11/2024 4:36:40 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حققت المتسابقة الأردنية فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني على متن سيارة تويوتا فورنتشر ‎ضمن فريق ‏‏تويوتا جازو للسباقات، المركز الخامس في فئة (PT4) والمركز الثامن في الترتيب العام بمجموع نقاط بلغ 4621.765 نقطة في ‏رالي جميل العالمي ‏‏للسيدات في نسخته الثالثة الذي اختتمت منافساته أول من أمس في السعودية، والتي أقيمت على مدار 4 أيام، ‏‏بمشاركة ما يقارب 110 ‏متسابقات من 37 ‏دولة.‏
وكان الرالي عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن السعودية، الذي بلغت مسافته 1600 كم، وحظي هذا العام بمشاركة دولية واسعة واتحادات دولية متخصصة بهذه الرياضة والعديد من شركات السيارات، مثل الاتحاد السويدي لرياضة السيارات، واتحاد رياضة السيارات الإيرلندي، والفريق الصيني هانوي موتور سبورت وفريق تويوتا وفريق تويوتا جازو الأردني للسباقات.
وفازت السائقة البولندية إيفيلينا تشليبوسكا ومساعدتها الألمانية هانا رييل من فريق ساندستورم إكسبرس، بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في رالي جميل العالمي للسيدات، وجاءت في المركز الثاني السائقة السعودية مها الحملي ومساعدتها الأميركية إلينور كوكر، وفي المركز الثالث السائقة البريطانية كاثرين مونينجس ومساعدتها السويدية كاتالينا فلوبيرج.

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