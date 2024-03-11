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ضامن يبعث من بلغاريا رسائل مطمئنة للمصارعة

3/11/2024 4:36:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري أرسل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان علي ضامن، رسائل مطمئنة إلى الجهاز التدريبي واتحاد اللعبة، حول جاهزيته على المنافسة لخطف إحدى البطاقات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعد إحرازه الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي اختتمت أمس في العاصمة البلغارية صوفيا.
وتجاوز اللاعب سلطان ضامن (وزن تحت 87 كغم)، في طريقة نحو اعتلاء منصات التتويج، أبطالا للعبة من الولايات المتحدة الأميركية والنمسا وفرنسا، فيما تلقى خساراتين من لاعبي "الدولة المضيفة" بلغاريا، وذلك في البطولة الدولية التي تشهد مشاركة أكثر من 400 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وقال مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "هذه البطولة تشكل محطة مهمة لنا من أجل قياس مدى تطور مستوى اللاعب، وأثبت ذلك من خلال إطاحته بنخبة من الأبطال على مستوى اللعبة، لقد حظيت البطولة بمنافسة شرسة من اللاعبين المشاركين، والحمد لله أننا قطفنا ثمار جهودنا الطويلة والشاقة".
من جانبه، أشار اللاعب سلطان ضامن في تصريحات على هامش إحرازه الميدالية البرونزية: "الحمد لله، لقد أحرزت الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية ببلغاريا، وإن شاء الله الهدف المقبل هو التأهل إلى أولمبياد باريس، كل الفضل لوالدي، تاج راسي وسندي، والشكر أيضا إلى قدوتي ورفيق الدرب في الإنجازات السابقة والحالية والمقبلة الكابتن يحيى أبو طبيخ، وإلى الداعم الأول في مشوار التأهيل؛ رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة".
واحتضنت "صوفيا" فعاليات معسكر المصارعة الرومانية، الذي أعقبه تنظيم بطولة "نيكولا بتروف" الدولية، فيما تتواصل فعاليات بطولة "دان كولوف" الدولية في مدينة "ساموكوف" مع ختام معسكر المصارعة الحرة، حيث يواصل لاعب المنتخب الوطني آرزو شاميل (وزن تحت 87 كغم)، بقيادة مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة رمزي المرافي؛ خوض منافسات البطولة الدولية.
يشار إلى أن بطولة آسيا للرجال ستقام خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في جمهورية قيرغستان، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتان إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة لاعبي المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال أيار (مايو) المقبل.

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