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الكاردينال يحتفي بإنجازات سلة الفحيص ويرتدي العباءة والشماغ

3/11/2024 4:36:39 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – بارك الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا بطريرك القدس للاتين، وضمن زيارته التاريخية الأولى لمدينة الفحيص، الإنجازات الأخيرة التي حققتها فرق الفئات العمرية وسيدات نادي شباب الفحيص على امتداد السنوات الماضية في لعبة كرة السلة النسوية، والتي كان أبرزها التتويج بلقب دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024" للمرة الثانية تواليا في تاريخه.
وحظي "الكاردينال" بحفل استقبال أنيق في مقر نادي شباب الفحيص، حيث قدمت فرقة كشافة "مارجيريس" الخاصة بنادي شباب الفحيص، عرضا موسيقيا ساحرا، قبل أن تقوم بعزف السلام الملكي، إيذانا بانطلاقة مهرجان الاستقبال والتكريم، الذي تقدمه رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي ورئيس بلدية الفحيص عمر عكروش وعدد من الشخصيات الرسمية، ورؤساء جمعيات الفحيص التعاونية.
وأقيمت مباراة استعراضية بين لاعبات الفرق التي يحتضنها نادي الفحيص بقيادة المدربين عبدالله جرارعة ونايف عصفور، حيث تفاعل الحضور الغفير مع فعاليات المباراة، قبل أن يقدم رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي إلى "الكاردينال" كرة سلة تذكارية حملت توقيع لاعبات النادي كافة، فضلا عن ارتدائه العباءة والشماغ الأردني المجدول بالعقال، في خطوة تعكس الأصالة والحداثة.
وقال رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي في كلمته التي ألقاها على هامش الحفل: "نادي الفحيص من مؤسسات المجتمع المدني في المدينة، نطمح إلى التشاركية دوما وصدورنا مفتوحة للمشورة وبما يعود بالفائدة على النادي، نمتلك اليوم فرقا عديدة في مختلف البطولات النسوية، ولدينا مدارس وأكاديميات خاصة لتعليم كرة السلة للجنسين، نفتخر بالإنجازات الأخيرة التي حققناها، وما تشاهدونه اليوم يمثل جزءا من مسيرة إنجازاتنا، وشهيتنا مفتوحة لحصد المزيد من الألقاب"، مشددا على أن الفحيص لا يقبل بأي هدف من مشاركاته في البطولات المحلية والخارجية، لا يضاهي اعتلاء منصات التتويج.
من جانبه، قال الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا في كلمته الختامية: "شكرا للفحيص على حفاوة الاستقبال، هذا النادي يمثل التزاما واضحا تجاه شباب وشابات المدينة ويعكس صورة مثالية عن الشباب الأردني، فخورون بالإنجازات المحلية والخارجية، ونأمل بالحفاظ على مسيرة الإنجازات واستمرارية العمل في تحقيقها".
إلى ذلك، قالت كابتن فريق سيدات نادي شباب الفحيص، زاره النجار، في كلمتها بالإنابة عن لاعبات النادي: "الفحيص هو عامود كرة السلة النسوية في الأردن ويعمل وفقا لاستراتيجية طويلة الأمد وبروح الفريق الواحد، كما يقدم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة دعما كبيرا لصعود فرق النادي إلى منصات التتويج"، مشددة على أن زيارة الكاردينال تدعم بناء التاريخ المسيحي في الوطن العربي.
الفحيص يحافظ على لقب الناشئات
حافظ فريق شباب الفحيص على لقبه بطلا لدوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، للموسم الثاني تواليا، وذلك بعد فوزه على نظيره فريق النادي الأرثوذكسي بنتيجة (3-1) في سلسلة النهائي.
وفاز الفحيص بقيادة مدربه يوسف أبو بكر في ثلاث مباريات (51-42)، (44-40)، (43-41)، مقابل تحقيق الأرثوذكسي فوزا يتيما (38-33)، في السلسلة التي يحسمها ويظفر باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات من إجمالي خمس مباريات مفترضة.
وتوج رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، الفرق صاحبة المراكز الثلاث الأولى واللاعبات الفائزات بالجوائز الفردية، حيث اختيرت لاعبة الأهلي دانية سرابي أفضل لاعبة في البطولة وأفضل مسجلة "الهدافة"، فيما اختيرت لاعبة الأرثوذكسي تالين حبش أفضل مسجلة ثلاثيات وأفضل ممرة للكرات.
كما اختيرت زميلتها تينا حداد أفضل سارقة للكرات، في الوقت الذي ظفرت فيه لاعبة شباب الفحيص شهد هباهبة بجائزة أفضل متابعة للكرات، فيما ضمت التشكيلة المثالية "كل النجوم"، الخماسي: تينا حداد، سارة العسوفي "الأرثوذكسي"، زين مخامرة وشهد هباهبة "الفحيص" ودانية سرابي "الأهلي".

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