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خسارتان لمنتخب الملاكمة بالتصفيات المؤهلة للأولمبياد

3/11/2024 4:36:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تلقى المنتخب الوطني للملاكمة أمس، خسارتين في التصفيات العالمية المقامة حاليا في مدينة بوستو أرسيتسيو الإيطالية، والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها صيف العام الحالي في باريس.
وخسرت حنان نصار أمام اللاعبة البلغارية زلاتيسلافا تشوكانوفا، في دور الـ16، من منافسات وزن تحت 50 كغم، فيما ودع اللاعب حذيفة عشيش الدور ذاته بخسارته أمام الأميركي روسكو هيل بوزن تحت 51 كغم.
والتقى في ساعة متأخرة اللاعب زياد عشيش بوزن تحت 71 كغم، مع نظيره الكوبي خورخي كويلار ضمن منافسات دور الـ16.
وبلغ في وقت سابق اللاعب عبادة الكسبة دور الثمانية، بعد فوزه على الأوغندي جوشوا توكاموهيبوا ضمن منافسات وزن تحت 63.5 كغم، ليصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل للأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرته، إذ يلتقي اليوم المالدوفي ألكسندرو باراشيف بالدور ربع النهائي.
وكان اللاعبون حسين عشيش، محمد أبو جاجة وعدي الهنداوي قد ودعوا التصفيات من أدوار مختلفة، وسينتقلون إلى جانب حذيفة عشيش وحنان نصار للمنافسة على التأهل للأولمبياد من خلال التصفيات التأهيلية الثانية المقرر إقامتها في العاصمة التايلندية بانكوك خلال شهر أيار (مايو) المقبل.
ويقود المنتخب الوطني المدرب الكوبي داجوبيرتو سكوت، والذي يعاونه في المهمة الحالية كل من علي حسن والمدربة ريم الشمري.

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