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شلباية يواجه الإيطالي أجامينون ببطولة في المجر

3/11/2024 4:36:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يبدأ لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشواره، اليوم، ببطولة "سيكشفهيرفار تشالنجر" ذات الـ75 نقطة، والتي تقام في المجر حتى السابع عشر من الشهر الحالي على الملاعب الصلبة، بمشاركة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة عالميا، وأبرزهم النمساوي دومينيك ثيم.
ويواجه شلباية اللاعب الإيطالي فرانكو أجامينون (المصنف 200 عالميا) في دور الـ32 من البطولة، على أن يلتقي الفائز من المواجهة في ثمن النهائي، الفائز في لقاء نيرمان فاتيتش (المصنف 194 عالميا) من البوسنة والهرسك أو الإسباني بابلو لاماس رويز (المصنف 153 عالميا).
ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 74 ألفا و825 يورو، فيما يضمن شلباية حال تجاوزه أجامينون اليوم الحصول على 6 نقاط بالتصنيف الجديد، إلى جانب مبلغ مادي يقدر بـ1200 يورو، فيما لن يخوض اللاعب الأردني منافسات الزوجي بالبطولة الحالية.
ويحتل شلباية المركز 230 عالميا، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين، علما بأنه احتل المركز 187 مع بداية العام الحالي كأفضل تصنيف له منذ دخوله إياه في العام 2020، مع مواصلة صدارته للاعبين العرب بالتصنيف.
وكان شلباية (20 عاما) قد شارك مع نهاية الشهر الماضي ببطولة سوق دبي المفتوحة للتنس ذات الـ500 نقطة، إلا أنه اضطر للانسحاب من مواجهته في دور الـ32 أمام الهولندي تالون جريكسبور، بعد تعرضه للإرهاق في المجموعة الثانية، بعد أن خسر المجموعة الأولى بصعوبة بنتيجة 7-5.
وحصل شلباية على بطولة وحيدة في العام الحالي، تمثلت بلقب زوجي بطولة "كانبيرا تشالنجر" الأسترالية ذات الـ125 نقطة، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون، فيما شارك ببطولات عدة، خلال شهرين، وهي: تصفيات أستراليا المفتوحة، تينيرفي تشالنجر الإسبانية، تشالنجر أوتيني لوفن لا نوفا البلجيكية، نوتنجهام تشالنجر البريطانية والمنامة تشالنجر.

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