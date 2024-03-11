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النشامى يستدعي 4 لاعبين جدد ويستبعد 6 استعدادا لباكستان

3/11/2024 4:36:36 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الحسين عموتة، قائمة ضمت 24 لاعبا، تأهبا لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
وشهدت التشكيلة استبعاد 6 لاعبين ممن شاركوا في كأس أسيا الأخيرة وهم: فادي عوض وحمزة الدردور ومحمد ابو زريق "شرارة" وحارس المرمى أحمد الجعيدي، أنس بني ياسين ومهند أبو طه.
فيما ضمت 4 لاعبين جدد هم: حارس المرمى عبدالله الزعبي وسعد الروسان ومحمود شوكت ومحمد أبو رزق.
وضمت القائمة: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، ويزن النعيمات.
ويلتقي منتخب "النشامى" مع باكستان عند الثانية عشرة ظهر يوم الجمعة 21 آذار(مارس) الحالي- بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
ويبدأ المنتخب الوطني تدريباته اليوم في عمان، بحضور اللاعبين المحليين وعدد من المحترفين بالخارج، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا، قبل أن يغادر إلى باكستان الثلاثاء 19 من الشهر الحالي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب "النشامى" في المجموعة السابعة، إلى جانب السعودية وطاجيكستان والباكستان.

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