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الداوود.. المدرب الذي حافظ على مقعده سنوات رغم الإقالات

3/11/2024 4:36:35 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات ما يزال المدير الفني لفريق العقبة رائد الداوود يغرد وحيدا خارج السرب، ويشكل حالة فريدة في مسيرة الكرة الأردنية، في ظل ما يحدث في دوري المحترفين الموسم الحالي من زيادة في عدد الاستقالات أو الإقالات، والتي أصبحت ظاهرة تاريخية في الكرة الأردنية، بعد أن قامت 6 إدارات من أندية المحترفين بتغيير المديرين الفنيين لفرقها حتى الآن.
وبات الداوود ينفرد بالرقم القياسي للمدرب الأكثر بقاء مع فريق واحد، حيث يتواجد للموسم العاشر على التوالي على رأس الجهاز الفني لفريق شباب العقبة، منها ستة مواسم في دوري الكبار.
وتوافقت تطلعات وإمكانيات الداوود مع إدارات نادي العقبة المتتالية منذ تكليفه بالإشراف على الفريق في العام 2014، لينجح في الصعود مع الفريق من دوري أندية الدرجة الثالثة في مشروع فني مدروس مرورا بدوري الدرجة الثانية، وبعد ذلك الدرجة الأولى وصولا إلى دوري المحترفين الذي يقود فيه الفريق حاليا.
ويبقى لطعم الإنجاز عند الداوود مذاقه الخاص، وتزداد نكهته حلاوة، حين يعتريه الجد والتعب وعرق الاجتهاد في الملعب، متجاوزا المعوقات والصعوبات التي تميز أندية المحترفين وخصوصا الوضع المالي الصعب، إضافة إلى أن فريق العقبة محروم من التعاقدات ويلعب خارج ملعبه في ثغر الأردن الباسم، ولكن الإصرار والتحدي ودعم الإدارة ساهمت في توفير عوامل النجاح والاستمرار للمدرب الداوود للوصول إلى الهدف في المحافظة على معقده في دوري المحترفين سنوات طويلة.
وقاد الداوود فريقه في الموسم الماضي للمباراة النهائية لبطولة كأس الأردن ورغم خسارته اللقب أمام الوحدات بهدفين من دون رد، ترك العقبة بصمة إيجابية في سجل المباريات النهائية للبطولة، ويعد الموسم الماضي أيضا أفضل مواسم المدرب مع العقبة عندما احتل المركز الخامس في ختام المنافسات، بعدما نال المركز التاسع في المشاركة الأولى له بدوري الكبار موسم 2017-2018، والمركز السادس لموسم 2018-2019، والمركز الثامن لموسم 2020، وحافظ على المركز نفسه في موسم 2021، ويحتل حاليا المركز الخامس على سلم ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة وبفارق المواجهات عن فريق الرمثا صاحب المركز الرابع، وسجل الفريق 14 هدفا، ودخل مرماه 17 هدفا في الموسم الحالي.
وبدأت مسيرة الداوود كلاعب مع فريق القوقازي، ولعب له لمدة 8 سنوات، سواء في دوري المحترفين أو دوري الدرجة الأولى، واحترف بعد ذلك مع شباب الخليل الفلسطيني لفترة قصيرة ثم عاد إلى الأردن وانتقل إلى اليرموك لمدة 4 سنوات ثم اعتزل اللعب.
وتوجه بعد الاعتزال إلى التدريب، حيث قاد فريق اتحاد الزرقاء من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى، وكان يضم وقتها اللاعبين محمود مرضي وعبيدة السمارنة، ليتسلم بعد ذلك مهمة تدريب شباب العقبة حتى الآن. ويقول الداوود في حديث لـ"الغد": "بقي عشق الكرة ينام بالقرب من طموحاتي، ووجدت الشغف في التدريب، الذي حصلت فيه على الشهادات الآسيوية A-B-C والبرو، وخضت أولى تجاربي الرياضية في مدينتي الزرقاء، حيث أسسنا ومجموعة من الرياضيين نادي اتحاد الزرقاء، وخضت معه غمار التحدي عبر رحلة طويلة، بدأت من الدور التصنيفي المؤهل للدرجة الثالثة، وبعدها المشوار الطويل في منافسات الدرجة الثالثة، الذي تأهلنا منه إلى الدرجة الثانية، ومنه إلى الدرجة الأولى وكنا على مقربة من الكبار، وفي الموسم 2014 بدأت رحلتي مع فريق العقبة".
وأكد الداوود اعتزازه بالتجربة الرائعة مع فريق العقبة خلال السنوات الماضية، والتي بنيت على الاحترام والتقدير بين الجانبين، والدعم المطلق من إدارات النادي المتعاقبة من دون التدخل في شؤون الفريق الفنية، والبحث المتواصل عن توفير أجواء مناسبة للاعبين والجهازين الإداري والفني، مثلما أشاد بالجماهير "العقباوية"، التي تقف خلف الفريق في كل الملاعب.
وأشار إلى الراحة النفسية التي يشعر بها داخل النادي، والتي تعد أحد أسباب الاستمرار في قيادة العقبة لسنوات، مبينا أن الظروف المالية تؤثر على مسيرة معظم أندية المحترفين وهذا ينعكس على المستويات الفنية والبدنية للاعبين.

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