إداري الوحدات جمال مدربا لسيدات النصر.. العكش يتحدث عن صدمة بسبب التصريحات

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

نتواصل مع القراء في زاوية“أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

مدير فريق الوحدات مدربا لسيدات النصر

ينتظر أن يباشر المدير الإداري لفريق الوحدات لكرة القدم محمد جمال، مهمتة الجديدة مديرا فنيا لفريق النصر للسيدات الذي يلعب في مصاف أندية المحترفات.

وشهدت الأيام القليلة الماضية، مفاوضات بين النصر وجمال، انتهت بالاتفاق على كامل التفاصيل، بانتظار مباشرة العمل، استعدادا لدوري المحترفات الذي ينطلق يوم 10 أيار (مايو) المقبل.

وسبق لجمال الحاصل على شهادة التدريب الأولى، وأن عمل مدربا في الوحدات، بانتظار مهمة جديدة مع فريق النصر للسيدات.

الجهاز الفني للرمثا ينتظر الرد على استقالته

قدم الجهاز الفني لفريق الرمثا لكرة القدم استقالته، عقب الخسارة الأخيرة من الحسين إربد بنتيجة 5-0 في المباراة الأخيرة، بانتظار الرد عليها من قبل الإدارة، رغم أن الرد الأولي كان برفضها.

ويضم الجهاز الفني كلا من المدير الفني وسيم البزور ومساعده أسامة الوحش والمدرب المساعد شادي ذيابات ومدرب حراس المرمى عمر الكسواني.

وسبق للبزور وأن تقدم باستقالته أكثر من مرة، دون أن تلقى هذه الاستقالة موافقة الإدارة، التي تسعى أيضا لرفض الاستقالة الجديدة ما لم يصر عليها البزور ورفاقه.

العكش مصدوم من تصريحات حياصات

كشف اللاعب السابق في فريق الفيصلي لكرة القدم محمد العكش، عن صدمته من تصريحات عضو إدارة النادي الفيصلي فراس حياصات، التي جاءت عبر برنامج "صباح الرياضية" التي تقدمه الزميلة ميسون يونس على القناة الرياضية.



وأشار العكش في اتصال مع "الغد"، أن تصريحات حياصات جاءت صادمة في العديد من المحاور، مبديا دهشته من صدور مثل هذا الكلام من عضو إدارة النادي.

وقال : الحديث فيه العديد من المغالطات، ولن أتطرق إليها عبر الإعلام احتراما للنادي الفيصلي وجماهيره، ولكنني حقا مصدوم من هذا الكلام الذي قيل بحقي، وتسبب في التقليل من شأني كرويا، مجددا في نفس الوقت تأكيده على عشقه للفيصلي وجماهيره، واعتزازه بالفترة التي ارتدى فيها قميص النادي.

معان يبحث عن مدرب بديل للمحارمة

بدأ نادي معان، رحلة البحث عن مدير فني لفريق كرة القدم، بعد استقالة المدير الفني مهند المحارمة، بعد الخسارة الأخيرة والثقيلة أمام الفيصلي بنتيجة 0-5.

وأبلغ المحارمة الإداري باستقالته بعد نهاية المباراة، الأمر الذي سيدفع الإدارة للبحث عن مدرب بديل، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد توقفا للدوري، ما يعني إمكانية البحث عن مدرب جديد.

المدرب العلاونة يعود للواجهة مجددا

عاد المدرب حسين العلاونة للواجهة مجددا، بعد أن نجح في قيادة فريق الحسين إربد تحت سن 19، للظفر بلقب الدوري أول من أمس.

وأكدت قيادة العلاونة فريقه للظفر بهذا اللقب، على الإمكانات الفنية التي يمتلكها هذا المدرب، الذي سبق وأن عمل مدربا في منتخب الشباب، إلى جانب المهام والإنجازات التي حققها كمدرب مع الفرق التي أشرف على تدريبها مثل الجليل والحسين إربد وغيرها من الأندية.

ويعتبر العلاونة دائما من المدربين المرشحين للعمل في المنتخبات الوطنية، في ظل إمكاناته وخبرته كمدرب ولاعب.

طاقم حكام أردني لمباراة في كأس العراق

يتولى الطاقم التحكيمي الدولي الأردني، المكون من الحكم أدهم مخادمة، والمساعدين أحمد مؤنس، ومحمد البكار، مهمة إدارة مباراة النجف والقوة الجوية، والتي تقام مساء الأربعاء المقبل من منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العراق.

وجاء اختيار طاقم التحكيم، بعد أن تقدم الاتحاد العراقي لكرة القدم، بطلب إسناد مهام إدارة المباراة إلى طاقم حكام دولي أردني، للمرة الأولى.

ويأتي اختيار طاقم الحكام الأردني لإدارة مباراة في بطولة كأس العراق، في إطار تبادل الخبرات والكفاءات التحكيمية مع الدول الشقيقة المجاورة، إلى جانب السمعة الطيبة التي يتمتع بها الحكم الأردني على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.





المدرب حسين علاونة - (أرشيفية)

كواليس النجوم

. سبب عدم إشراك حارس مرمى فريق الرمثا مالك شلبية من تشكيلات الفريق في المباريات الأخيرة بالدوري، يعود بداعي عدم الاستقرار الفني والذهني للحارس نتيجة حديثه المتكرر عن تلقي عروض من أندية أخرى..إبعاد الحارس عن التشكيلة جاء بقرار فني.

. المنتخب الوطني لكرة القدم، سيلتقي منتخب باكستان بتصفيات كأس العالم يوم 21 الحالي عند الساعة الثانية عشر ظهرا.

. المدرب العراقي السابق لفريق الرمثا لكرة القدم أمين فيليب، يجلس في المدرجات، في عدد كبير من مباريات الدوري، ما جعل البعض يرشحه لتولي مهمة تدريب فريق بدوري المحترفين.

. إدارة نادي الحسين إربد، سارعت للاحتفال بفريق سن 19 أول من أمس، بعد التتويج بلقب الدوري، في إنجاز جديد.

. اللاعبان إبراهيم سعادة وعلي علوان المحترفان في فريق الخور القطري،عادا إلى عمان أول من أمس، استعدادا للالتحاق بتدريبات المنتخب الوطني.. سعادة وعلوان في طريقهما لقيادة الخور إلى مصاف أندية المحترفين في قطر.

. المنتخب العماني لكرة القدم، استدعى المحترف في صفوف الفيصلي حاتم الروشدي، للمشاركة معه في مباريات تصفيات كاس العالم المقبلة... المحترف الفلسطيني في الفيصلي مصعب البطاط غادر يوم أمس أيضا متوجها إلى فلسطين للانضمام لصفوف منتخب بلاده.

. مدرب في أحد أندية المحترفين لكرة القدم، اتهم إداريا في النادي بدفع مبالغ مالية للنشطاء على الفيسبوك، لمهاجمة الجهاز الفني ولاعبين محددين.