تقدم مستمر للثلاثي.. موقف ايجابي للحكم يعقوب.. ووفاة مشجع تربك ديربي الشمال

MENAFN - Alghad Newspaper) مهند جويلس

واصل ثلاثي المقدمة الحسين إربد والفيصلي والوحدات، تقدمه على قمة ترتيب دوري المحترفين أملا بالتتويج بلقب البطولة بنسختها الـ76، وسط آمال متفاوتة للفرق بعد تصدر "غزاة الشمال" بفارق نقطي مريح قبل فترة التوقف الدولية المقبلة.

وأسفرت الجولة الرابعة عشرة عن فوز السلط على شباب الأردن (2-1)، وتغلب الأهلي على سحاب (1-0)، واكتساح الحسين إربد نظيره الرمثا (5-0)، وتعادل شباب العقبة مع الجليل (0-0)، وتفوق الوحدات على مغير السرحان (2-1)، وتجاوز الفيصلي نظيره معان (5-0).

وتستعرض "الغد"، في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الرابعة عشرة، والتي شهدت تسجيل 17 هدفا، ليرتفع عدد الأهداف المسجلة إلى 193 هدفا في 84 مباراة، بمعدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.

وتتوقف منافسات دوري المحترفين حتى 29 من الشهر الحالي، بسبب مشاركة المنتخب الوطني بالتصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، فيما سيشارك منتخب تحت 23 عاما ببطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية بالسعودية، على أن يباشرا تدريباتهما اليوم.

"الخماسية" عنوان الجولة

شهدت مباراتان حضور نتيجة 5-0 خلال الجولة 14، وهي النتيجة الكبرى المسجلة في بطولة الدوري للموسم الحالي، حيث حققها أيضا الحسين في الجولة الأولى من زمن المسابقة على شباب الأردن بمرحلة الذهاب.

وكانت مباراة الحسين إربد والرمثا مثيرة بأحداثها من خلال تقدم سريع للحسين بالنتيجة بهدفين قبل مضي 10 دقائق على بداية المباراة، قبل أن يتسع الفارق بتسجيل هدف في الشوط ذاته، وهدفين في الشوط الثاني.

المثير في الأمر أن المباراة توقفت عند الدقيقة 78 بقرار من حكم المباراة محمد مفيد، بعد أن استنفد الرمثا تبديلاته بإجراء المدرب 3 تغييرات على 3 دفعات، في الوقت الذي تعرض به الفريق للنقص العددي بطرد اللاعب أحمد المغربي بداية الشوط الثاني، وإصابة أكثر من لاعب، ليعلن الحكم نهاية المباراة بسبب عدم وجود عدد كاف من اللاعبين لاستكمال المباراة.

وكانت المواجهة قد شهدت وفاة مشجع الرمثا أشرف أبو يارا، الذي فقد وعيه على المدرجات، قبل أن يتم إسعافه في الملعب، ليعود من جديد ويفقد وعيه ويتم نقله إلى المستشفى، في الوقت الذي فارق الحياة وهو في سيارة الإسعاف.

وقدم الحسين عرضا كرويا مثيرا في اللقاء استحق من خلاله حسم "ديربي الشمال" مبكرا، وسط تراجع مستمر للرمثا الذي يعاني من جولة لأخرى بسبب الغيابات وقلة الخبرة عند غالبية لاعبيه.

الأمر ذاته انطبق على مواجهة الفيصلي ومعان، التي أثبتت أن تعاقدات "الأزرق" في مرحلة الإياب مدروسة من قبل الجهاز الفني، حيث أسهم اللاعبون الجدد بتسجيل 3 أهداف، إلى جانب الابتكار في اللعب وتقديم وجبة كروية دسمة في المباراة.

شذرات وكواليس

- قام حكم مباراة شباب العقبة والجليل أحمد يعقوب عند الدقيقة 79 من زمن اللقاء، بمساعدة أحد لاعبي شباب العقبة بعد تعلقه بلوحة الإعلانات على حافة الملعب، قبل أن يرى يعقوب الحادثة ويجري لإنقاذ اللاعب قبل سقوطه بشكل كامل بمعاونة لاعبين من فريق الجليل، في لفتة طيبة أشاد بها غالبية ممن تواجدوا على المدرجات والمنصة الرئيسية للملعب.

- نجح الحسين إربد في تسجيل هدف واحد على الأقل بعد مضي 14 جولة على دوري المحترفين، للمرة الأولى في تاريخ بطولة دوري المحترفين منذ مشاركة 12 فريقا بالبطولة للمرة الأولى في الموسم 2009-2010 من دون أي خسارة، آخر فريق تمكن من التسجيل في 17 مباراة متتالية كان الجزيرة في موسم 2020، لكنه تعرض للخسارة في مباراتين.

- يتواصل حضور البطاقات الحمراء من جولة لأخرى، بعد حصول لاعب الرمثا أحمد المغربي عليها بالجولة الفائتة، ليصل عددها إلى 17 بطاقة، بعدما حصل عليها في أوقات سابقة كل من أحمد أبو صعيليك (مغير السرحان)، يوسف حسان (الجليل)، محمد الحسنات، يزن شوكت ومحيسن أبو جبلة (شباب العقبة)، محمد فال (معان)، زيد جابر وعصام سميري (السلط)، علي العزاوي وماهر الشحري (الأهلي)، حمزة الصيفي (سحاب)، محمد وائل الزعبي، عامر أبو هضيب وإبراهيم الخب (الرمثا)، سيف الدين درويش (الحسين) وأويس زيادات (شباب الأردن).

- حرص لاعبو فريق الوحدات على رفع لافتة مواساة، قدموا من خلالها التعزية لنادي الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا، الذي فارق الحياة خلال مؤازرة ناديه أمام الحسين إربد.

- توقعات بأن تشهد فترة التوقف الحالية استغناء بعض الأندية عن المديرين الفنيين لها، أو تقديم مدربين استقالاتهم على طاولة مجلس الإدارة، نتيجة ظروف فنية لبعضها، ومادية لبعضها الآخر.

- شهدت مباراة الرمثا والحسين إربد الحضور الجماهيري الأكبر بمرحلة الإياب، من خلال متابعة اللقاء من قبل 2288 مشجعا، فيما كانت بقية المباريات ضعيفة بالحضور الجماهيري، حيث حلت مواجهة معان والفيصلي في المرتبة الثانية بمتابعتها من قبل 387 مشجعا.

- صبت جماهير الوحدات على المدرجات ورغم قلة عددها، غضبها على الجهاز الفني واللاعبين نظير الأداء الباهت أمام مغير السرحان، كما استغربت من تراجع مستوى المهاجم العاجي سيدريك هنري الذي سجل هدفا، لكنه أهدر أهدافا عديدة أخرى بطريقة غريبة.









صدارة الهدافين

انفرد لاعب الحسين إربد محمود مرضي بصدارة الهدافين بوصوله لـ8 أهداف، واحتل مهاجم الوحدات سيدريك هنري المركز الثاني برصيد 7 أهداف، وفي المركز الثالث زميله مهند أبو طه برصيد 6 أهداف، فيمل سجل 5 أهداف كل من أحمد صبرة (شباب الأردن)، رزق بني هاني (الفيصلي) وأحمد أبو كبير (سحاب)، وسجل 5 لاعبين 4 أهداف، وهم عبد العزيز نداي وفيرناندو ناثان (الحسين)، عارف الحاج (الفيصلي)، إبراهيم الرواد (معان)، خالد الدردور (الأهلي)، وبرصيد 3 أهداف كل من عبد الله ذيب (السلط)، محمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، سامر خانكان (مغير السرحان)، سيف الدين درويش، عبد الجليل أجاغون وحمزة الدردور (الحسين)، كريستيان فارجاس (شباب العقبة)، رونالد وانجا وخالد زكريا (الفيصلي)، أحمد السلمان، محمد وائل الزعبي وعز الدين أبو عاقولة (الرمثا).

وسجل هدفين كل من محمد أبو ذهب (مغير السرحان)، مصعب اللحام (الحسين)، بكر كلبونة، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، صهيب أبو هشهش، أمين الشناينة (الفيصلي)، بشار ذيابات ومجد الزعبي (الرمثا)، محمد الرازم (سحاب)، أحمد العيساوي (سحاب)، يزن الغرابلة (الأهلي)، عبيدة النمارنة ونبيل خرشاش (الجليل)، فضل هيكل (شباب الأردن)، عدي القرا (السلط)، ياسر الرواشدة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، حسين عبيدات وعبد الملك مفتاحي (معان).

مباريات الجولة الخامسة عشرة

الخميس 28-3: مغير السرحان × شباب العقبة 10:30 (ستاد الأمير محمد)

الجمعة 29-3: السلط × سحاب 10:30 (ملعب السلط)

السبت: 30-3: شباب الأردن × الرمثا 10:30 (ستاد عمان)

الحسين إربد × معان 10:30 (ستاد الحسن)

الأحد 31-3: الجليل × الأهلي 10:30 (ستاد الحسن)

الفيصلي × الوحدات 10:30 (ستاد عمان)







