كيف تتجنب العطش خلال نهار رمضان؟

وتنصح مواقع طبية بالالتزام بالأكل الصحي خلال الإفطار والسحور، وعدم الإفراط في تناول الطعام.



وخلال ساعات الإفطار، هناك بعض العادات الغذائية التي ينبغي اتباعها، والأطعمة التي يجب تناولها بكثرة وتقليل أطعمة أخرى، للحفاظ على الماء بالجسم خلال الصيام، وأبرزها:



لا تفرط في الماء على السحور

هناك اعتقاد خاطئ أن شرب الماء بكثرة على السحور سيمكننا من التغلب على العطش في فترة الصيام، ولكن الحقيقة العلمية أن كلى جسم الإنسان تتخلص من المياه بعد ساعات.



وتنصح توصيات طبية بتوزيع شرب الماء بكميات بين الإفطار والسحور، للحفاظ على الجسم رطباً خلال تلك الفترة.



تناول الخيار والبطيخ

الحفاظ على المياه في الجسم ليس فقط مصدره الماء، ولكن أيضاً الخضراوات والفاكهة التي تحتوي على المياه، ومن أبرز الخضراوات الخيار، إذ تشير مواقع علمية أن الخيار يحتوي على الماء بنسبة 95 في المائة، وكذلك الطماطم التي تحتوي على 94 في المائة من الماء.



وحسب منشور سابق لوزارة الصحة المصرية، فهناك عدة خضراوات تحتوي على المياه، منها السبانخ والفطر والبروكلي، أما الفاكهة فأبرزها البطيخ والتفاح والبرتقال والعنب.



تقليل أو تجنب القهوة

ينصح الخبراء بتقليل شرب القهوة، أو استبدالها بالقهوة الخضراء، لتقليل آثارها الجانبية، ومن أبرزها أنها مدرة للبول. ويفضل الحرص على استهلاك القهوة بشكل معتدل، وألا يتعدى مقدار المعدل اليومي عن 4 فناجين قهوة صغيرة.



كما ينصح الخبراء بتقليل المياه الغازية، وخصوصاً على الإفطار، لأنها تعطي شعوراً بالامتلاء والشبع وتضر بعملية الهضم.



تناول المشروبات الطبيعية

كما ينصح موقع tasteofhome بتجنب تناول الكاكاو الساخن، ومشروبات الطاقة، خلال فترة السحور، وذلك لتجنب العطش في نهار رمضان.



وينصح موقع ((ويب طب)) بتناول الشاي الأخضر، والعصائر الطبيعية مثل التوت البري، أو ((السموذي))، الذي يحتوي على الحليب والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى المكسرات أو الفول السوداني أو الزبادي، وغيرها، التي تقلل من الشعور بالعطش.



تجنب الأطعمة المالحة

يتوجه خبراء الصحة بنصيحة تقليل الأملاح في الطعام، وكذلك تقليل تناول الأطعمة المالحة أو المبهرة كثيراً، مثل المخللات والزيتون والسمك المملح وشرائح البطاطس المقلية ذات النكهات، لأنها تزيد الشعور بالعطش خلال فترات النهار.



وبحسب منشور سابق لوزارة الصحة السعودية، علينا الحرص على تناول الأطعمة معتدلة الملوحة، وتجنب الأطعمة المالحة مثل الوجبات الجاهزة وبعض الأجبان، وخاصة في فترة السحور، إذ الملح يزيد من الإحساس بالعطش.



كما نصحت الوزارة بشرب دفعات بسيطة من السوائل أثناء تناول الإفطار، وتجنب ملء المعدة بالطعام والعصائر معاً، لتجنب الإصابة بسوء الهضم.



تأخير وقت السحور

من الأفضل أن تتناول السحور في فترة ما بعد منتصف الليل، وذلك لرفع قدرة الجسم على تحمل العطش.



كما ينصح موقع uclahealth، المتخصص في الأخبار الطبية، أن تناول وجبتين في اليوم يحفز من تحسن العضلات، وانخفاض مستويات الغلوكوز في الدم، وانخفاض مستويات الدهون في الكبد، استناداً إلى دراسة سابقة نُشرت في مجلة ((Cell Metabolism)) العلمية. -وكالات

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