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تضامن تستعرض إنجازات الخير وتشارك قصص نجاح لمنتفعين

3/11/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تحت رعاية الأميرة وجدان الهاشمي، أقامت مؤسسة "تضامن"، للمرة الأولى، جلسة حوارية ومعرض (جاليري)، يعكس صورا لقصص حقيقية تم دعمها من خلال منصة "تضامن"، وتسلط الضوء أيضا على إنجازات الخير التي حققتها عبر منصتها خلال العامين الماضيين.
وحضر الجلسة الحوارية التي أقيمت في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس، وأمير شحادة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "تضامن"، وناديا السعيد الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، وهم الشريك الاستراتيجي الأول لـ"تضامن"، والدكتور فوزي الحموري المدير العام ورئيس هيئة المديرين للمستشفى التخصصي، وهم الشريك الطبي الأول لـ"تضامن"، بالإضافة لعدد من الشركاء والصحفيين والمؤثرين والمستفيدين وغيرهم من الحضور. وأدارت الجلسة الحوارية مستشارة الاتصال التسويقي السيدة نيكول شاهين.
وقال شحادة "تضامن هي مؤسسة خيرية أسست مع شريكي سميح طوقان وحسام خوري، وتعمل على تنظيم الحالات الإنسانية والمجتمعية عن طريق التحقق منها وتقديمها على منصة إلكترونية واحدة (موقع إلكتروني وتطبيق)، مما يجعلها سهلة للمتبرعين لدعم الحالات، حيث إن جميع التبرعات تذهب بشكل كامل لتلبية حاجة المستفيد".
كما شكر شحادة جميع الداعمين لما قدموه من تبرعات على امتداد عامين والتي أثرت بشكل واضح في تلبية الاحتياجات المختلفة لأكثر من 200 مستفيد مباشر من جميع أنحاء المملكة، بما فيها المساعدات الصحية (عمليات، وأدوية، ومستلزمات طبية)، والتعليم، والتغذية، وبناء وترميم البيوت وغيرها من الاحتياجات، وكشف أن أكثر من 200 ساعة دراسية قدمت لطلاب في الجامعات والكليات، والقيام بـ15 عملية جراحية كبرى، مثل زراعة كلى وقرنية وغيرها.
ومن جهتها، تحدثت السعيد عن اهتمام البنك بفكرة "تضامن" منذ البداية وقبل تأسيسها الرسمي لأهمية دور الشراكات الإنسانية الهادفة لدعم النهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع، ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة وطريقة تتميز بالشفافية مع وجود آلية لإدارة الحالات الفردية والقدرة على قياس الأثر بشكل دقيق. وعبرت السعيد، عن اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "تضامن" التي بدأت مع انطلاق المؤسسة قبل عامين.
وعبر الحموري عن اعتزازه بالشباب القائمين على مؤسسة "تضامن" الذين كانوا رواداً في ابتكار هذه المنصة الإلكترونية، لتكون حلقة وصل بين المنتفعين والمتبرعين مع حفظ خصوصية وكرامة وإنسانية هؤلاء المنتفعين.
وقال الحموري "إن المستشفى التخصصي هو الشريك الطبي الأول لمؤسسة تضامن في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، ولأننا آمنا برسالتهم الإنسانية والطريقة المبتكرة لعملهم وفرنا لهم كل ما يلزم من دعم ومساندة لإنجاح هذه المؤسسة الإنسانية"؛ حيث أكد استمرار دعمه لهذه المؤسسة الرائدة حتى تتمكن من توسيع خدماتها لتصل الى مختلف المحافظات والبوادي والمخيمات.
واستعرض لؤي النجار، المستشار الرئيسي لترميم وبناء المنازل في "تضامن"، آليات عمل مكتبهم الهندسي في حالات بناء وترميم المنازل لضمان العيش الكريم للمستفيد.
بدورها، تحدثت مسؤولة الحالات المجتمعية في "تضامن" رند الكيالي، عن عملها مع المؤسسة، مستعرضة آليات العمل ودور فريق عمل "تضامن" في متابعة الحالة وتوفير المساعدة والدعم المطلوب لها. كما شاركت الكيالي بصحبة المتطوع مشرف الحالات محمود أبو فرحة في إطلاع الجمهور على عدد من التجارب في متابعة الحالات الإنسانية ضمن منصة "تضامن".
والجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لبضعة أيام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في جبل اللويبدة، حيث يعرض صورا لعدد من الحالات الإنسانية التي استفادت من منصة "تضامن".

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