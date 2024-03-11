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عبارة فلسطين في القلب تزين مجسما لفانوس رمضاني بالقاهرة

3/11/2024 4:36:16 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) زينت عبارة "فلسطين في القلب"، أكبر مجسم لفانوس خشبي في مصر، بمنطقة البراجيل (غربي العاصمة القاهرة)، احتفالا بحلول شهر رمضان.
واعتادت المنطقة على تصميم مجسم لأكبر فانوس في مصر على مدى نحو 4 عقود، احتفالا بحلول شهر الصوم، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
وشهد تعليق الفانوس الضخم بمنطقة البراجيل، عروضا استعراضية للمرة الأولى أيضا العام الحالي، وسط أجواء كرنفالية لتعليقه، والذي ظهر على شكل مسجد كبير زينت جوانبه بعبارة "فلسطين في القلب"، وسط أهازيج رمضانية، في حين احتفل أطفال حول الفانوس.
وعادة ما يتشارك أهالي منطقة البراجيل، سنويا في جمع الأموال اللازمة لتصميم الفانوس الذي يتجاوز حجمه 6 أمتار، ويصنعه عاملون بالنجارة والحدادة والكهرباء والزجاج من سكان المنطقة.
وتلك العادة مر عليها نحو 40 عاما، لكنها تزامنت العام الحالي، مع حرب مدمرة يشنها الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية وأممية.
وفي مصر، تنتشر ظاهرة صناعة المجسمات للمساجد والفوانيس ومدافع الإفطار بمختلف أحجامها، لتزين الشوارع والحدائق والأماكن العامة طوال شهر رمضان.
وكثيرا ما تعلق شوارع وأحياء في مصر، فوانيس صاج أو خشب على واجهات المنازل، والمحال التجارية، على امتداد محافظات الجمهورية، عادة كل عام.

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