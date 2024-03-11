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حناجر 12 فنانا وفنانة تصدح بالأمل في إحياء أوبريت الحلم العربي

3/11/2024 4:36:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية "2024 يتجدد الحلم ويتجدد الأمل" بهذه العبارة نسجت بداية أوبريت "الحلم العربي" بحلته الجديدة، لتؤكد أن الحلم ما يزال مستمرا يوما تلو الآخر.
بعد 26 عاما أعيد إحياء أوبريت "الحلم العربي"، ضمن الموسم الرابع من مبادرة "صناع الأمل" بحلة جديدة وبأصوات تغنت بالأمل والبسمة، لتكون عنوانا للحلم العربي بنسخته الجديدة، وقد ضمت 12 فنانا من بينهم فنانون جدد لم يشاركوا في النسخة القديمة.
وتم تقديم الأوبريت الجديد في هوية جديدة وتوزيع موسيقي جديد لميشيل فاضل، من كلمات مدحت العدل وألحان صلاح الشرنوبي.
وخلال النسخة الجديدة للأوبريت، تم حذف بعض المقاطع وإضافة مقاطع جديدة، كما شهدت تعديلا على بعض الكلمات وذلك حتى يتناسب الأمر مع اللهجات المختلفة للوطن العربي، وقد اصبحت الجمل أقصر لاختلاف الإيقاع عن العام 1996.
وقد بدأت الأغنية بصوت عذب لطفلة غنت المقطع الذي رافق الأجيال لسنين طويلة، وتردد على لسانهم، "أجيال ورا أجيال هتعيش على حلمنا والي نقوله اليوم محسوب على عمرنا"، يرافقها عزف الموزع الموسيقي ميشال فاضل على البيانو والذي أعاد توزيع العمل، ليغني من بعدها المقطع الذي نحفظه عن ظهر قلب "جايز ظلام الليل يبعدنا يوم انما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما.. ده حلمنا طول عمرنا حضن يضمنا كلنا.. كلنا".
أصوات نألفها جددت مشاركتها في الأوبريت إلى جانب أصوات نجوم شباب تزينت بها الأغنية، لتصدح بالحلم العربي بشغف وأمل، وقد ضم الفيديو كليب مقتطفات من الأوبريت القديم أعادت لكل من شاهدها الذكريات ونحن نتسمر أمام التلفاز لمشاهدتها.
هذا وقد تخلل الفيديو كليب مشاهد لأطفال يلعبون ويركضون والبسمة ترتسم على وجوههم والأمل في عيونهم بمستقبل مشرق قريب.
ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في الحلم العربي بحلته الجديدة، الفنانة الإماراتية أحلام والتي أعادت مشاركتها بالمقطع ذاته "كون انت بكل ما فيك.. ان كان لك ولا عليك حاول جرب وبتوصل.. شرف التجربة يكفيك".
ليعيد الفنان العراقي ماجد المهندس غناءه الذي لم يكن حاضرا في الحلم العربي 1996، وكذلك أعاد الفنان المصري ايهاب توفيق مشاركته في الأوبريت بالمقطع ذاته الذي غناه بشغف وحب "كلمة صدق بأغنية تتقال وتعدي في ثانية.. جايز من بعد سنين تتغير بها الدنيا".
وإلى جانبهم شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني بصوته الجبلي بمقطع "الحب منو بالكلمة بالفعل والإحساس كن ضي وبسمة ونجمة ودليل في طريق الناس"، وبصوته الحنون غنى الفنان التونسي صابر الرباعي "العالم كله يجن ويتسابق من حولينا.. لازم نتقدم نجري بالعلم بعزم ما فينا".
هذا وقد جمع الفيديو الكليب بين مقتطفات من أرشيف الأغنية الأصلية والنسخة الجديدة؛ ليؤكد بذلك أن الرسالة ذاتها والحلم العربي ما يزال مستمرا، وتميزت هذه النسخة بمشاهد الفرح والبسمة بعيدا عن الألم والحزن الذي حملته النسخة الأصلية.
كما أعاد الفنان اليمني احمد فتحي والفنان اللبناني وليد توفيق مشاركتهما بمقطع، "أطفالنا في كل مكان فجر عيون الأوطان.. الحق الحب الخير رسالتنا في كل زمان" وإلى جانبهم الفنان الأردني عمر العبداللات الذي أعاد غناء مقطعه في النسخة الأصلية وشاركته به الفنانة اليمنية بلقيس "ومعنا غنوا وقولوا الفن طوق ونجاة.. من الحزن بنخلق فرحه من حرف طريق وحياة".
وبمقطع جديد سجل الفنان الفلسطيني محمد عساف حضوره في النسخة الجديدة ليزيدها جمالاً وأملا، "فكر في الماضي جدودنا.. كانوا للدنيا منارة في تاريخنا الي مخلدنا وصنعنا منه حضارة".
وبصوتها القوي غنت الفنانة السورية اصالة نصري "اتحدى الكون وتمرد وتعلم تبقى جريئ.. مشوار الألف ميل خطوة تبدأ بطريق" لتشجع الأجيال القادمة على التحدي والإصرار لتحقيق الحلم العربي.
وتغني الفنانة أحلام المقطع الجديد "صناع الأمل التموا علشان الحلم كبير الايد في الايد هيضلوا للنهضة وللتعمير"، لتؤكد أن للفن رسالة مهمة ومؤثرة في صناعة الأمل ولنهضة الأمة العربية.
وكذلك شارك الفنان المصري أبو بصوته المصري مقطع "الشجرة وكانت بذرة والقصة وكانت فكرة وما دام بتحب وبتحلم.. رح توصل سكة بكرا"، وختم الأوبريت بعبارة "ما يزال الحلم مستمرا" لتؤكد على اننا مستمرين في الحلم العربي إلى أن يتحقق.
وقد شهدت النسخة الجديدة من أوبريت الحلم العربي تفاعلا رقميا كبيرا ولاقت استحسانا كبيرا دفع الكثيرين لسماعها.
هذا وقد تربت الأجيال على النسخة الأصيلة من أوبريت الحلم العربي التي اشتراك فيها 21 حالم عربي اجتمعوا معا من المحيط للخليج، والتي ضمت مشاهد التهجير الفلسطيني وبطش الاحتلال الإسرائيلي والظلم الذي مارسه بوحشية على الأطفال.
وقد كان أطفال الحجارة رمزا غنى له الأوبريت في نسخته التي تم طرحها قبل 26 عاما والتي تجاوزت مدته 18 دقيقة، والتي نقلت معاناة سنين واختزلت في كلماتها ولحانها آلام الملايين.
هذا ويذكر أن الأوبريت الأصلي كان تعاونا من إنتاج أحمد العريان وإخراج طارق العريان، وتميز بالبراعة السردية للشاعر المصري مدحت العدل وعززه التأليف الموسيقي للملحنين المصريين صلاح الشرنوبي وحلمي بكر، وتوزيع الملحن حميد الشاعري، وغنى الأوبريت 21 فنانًا عربيًا وتضمن مقطع فيديو آسر يعرض لحظات من تاريخ الأمة العربية.

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