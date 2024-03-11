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لتجاوز عقبة ضعف القراءة: كيف نشرك الطلبة بأنشطة تعزز مهاراتهم؟

3/11/2024 4:36:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ديمة محبوبة تعد مهارة القراءة ركنًا أساسيًا في مسيرة تطور الطفل تعليميا، غير أنه قد يواجه في هذا السبيل عدة عقبات، منها ضعفه بالقراءة، ويعود ذلك إلى عدة أسباب، بما في ذلك البيئة المحيطة بالطفل وجانب من المناهج التعليمية.
لمياء علي شاركت تجربتها مع طفلها الذي يبلغ من العمر ثمانية أعوام، حيث تواجه تحديًا أمام ضعفه بالقراءة باللغتين العربية والإنجليزية. ذلك على الرغم من ذكائه وقدرته على معرفة الإجابات عند سماع الأسئلة، إلا أن ابنها يظهر عدم اهتمام بتطوير مهارة القراءة لديه.
وتضيف لمياء أن ابنها يتحدث اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، مما يزيد من عدم اهتمامه بتعلم القراءة، ويعزز من إحساسه بأنها لا تفيده كثيرًا. اكتشفت حجم المشكلة بشكل أكبر خلال لقاءاتها مع معلمات ابنها، حيث أثنينَ على شخصيته وذكائه، ولكن أكدن أن مستواه في القراءة والكتابة يقل عن المتوسط.
وقد اقترحت المعلمتان بعض الأساليب لتحسين مستوى القراءة لدى ابنها، من بينها حفظ جملة يوميًا كوسيلة لتعزيز مهارات اللغة لديه، إضافة إلى استخدام لعبة البطاقات التي تشجع على التعرف السريع على الكلمات وحفظها. مع مرور الوقت، يميل لقراءة الكلمات ومحاولة كتابتها. ووفق لمياء فإن تطبيق هذه الخطوات يتطلب صبرًا وتعاونًا من جانب الأسرة، وتشجيعًا مستمرًا ليتمكن من التغلب على هذه التحديات.
التربوية والمرشدة النفسية، رائدة الكيلاني، توضح أن بعض الأطفال الذين يتمتعون بمستوى عال من الذكاء قد يظهرون تراخيًا وكسلًا تجاه الدراسة، خاصة فيما يتعلق بالقراءة، حيث يفقدون الاهتمام بتخصيص وقت إضافي للكتب أو المهام المتعلقة بالقراءة.
وتشير الكيلاني إلى أن هذه الصعوبات التي يواجهها أطفال بالقراءة، ترتبط أحيانا بالإفراط في استخدام وسائل الترفيه التكنولوجية والرقمية، مما يؤثر سلبًا على استعدادهم وتفرغهم للقراءة.
إلى ذلك، تؤكد الكيلاني أن البيئة المدرسية والأسرية تلعب دورا حاسما، وكذلك نقص التحفيز الأدبي في المنزل يكون أحد العوامل التي تسهم في تراجع الاهتمام بالقراءة وتعلمها.
وتنصح بتحفيز الأطفال وإشراكهم في أنشطة تحببهم بالكتب والقراءة، وتعزيز برامج التعليم التفاعلي واستخدام تقنيات تعلم مبتكرة يمكن أن تلعب دورا فعالا في تجاوز "كسل القراءة" لدى الأطفال. وأيضاً الاهتمام بتصميم أنشطة قراءة مشوقة وملهمة يمكن أن تشجع على تطوير حبهم للكتب.
تشدد الكيلاني على ضرورة تكاتف المجتمع، الأهل، والمدرسين من أجل تعزيز قيمة القراءة لدى الأطفال، مؤكدة على أهمية توفير بيئة داعمة باستكشاف عالم الكتب وتوسيع آفاقهم الذهنية.
من وجهة نظر مها تيسير، معلمة الصفوف التأسيسية، فإن هناك فئة من الطلبة يتمتعون بالطلاقة في الحديث وقدرة عالية على الحفظ، ويجيدون التحدث بلغتين بكل سلاسة. ومع ذلك، لا يرغبون بتعلم القراءة بشكلها الصحيح، وقد يرون أنهم قادرون، من خلال التطبيقات الصوتية والإنترنت على الوصول إلى كل ما يريدونه بسهولة. يعتقد هؤلاء الأطفال أنه لا حاجة لبذل جهد في تعلم القراءة والكتابة بالأسس المطلوبة والصحيحة، بالتالي تجنب تعلّم هاتين المهارتين الأساسيتين.
وتؤكد تيسير أنها عادة تتعامل مع هؤلاء الأطفال عبر تعليم القراءة والكتابة بالبطاقات ووضع توقيت معين لحفظ الأحرف وتكوين الكلمة وبعدها تعلم الكتابة، ومن ثم تقطيعها وتكوين الجملة.
وتعمل تيسير على تشجيع الأطفال على قراءة القصة القصيرة مع ارتباط الكلمة بالصورة ومن ثم تعليمهم على كتابة الكلمات التي تم تعلمها وحفظها واقتراح عنوان مناسب للفقرة. أما الأطفال الذين يستطيعون القراءة بشكل بسيط فإنها تقدم لهم جوائز وهدايا بسيطة وتحتفي بهم أمام الصف، وتوفر كتبا ملائمة لأعمارهم وبحسب اهتماماتهم والقراءة معهم في المكتبة.
كذلك تنصح الأهالي بإقامة جلسات قراءة مشتركة، من خلال تحديد يوم أو ساعة للقراءة مع الأطفال والعمل على اختيار كتب تثير فضولهم، لافتة إلى أن المدرسة تساعد الطفل على سماع القصة وتسجيل صوته في قراءتها والإجابة على أسئلة مخصصة بعدها، مما يعزز مهارات الاستماع وفهم القصص.
وتؤكد أن الحوار الفعال بين الأهالي والطفل عن القراءة والتحدث سويا والاستماع إلى آرائه، يشجعه على طرح الأسئلة. أيضا تساعد استخدام التكنولوجيا عبر تطبيقات تعليمية على التمكن أكثر بمهارات القراءة.
ولا ضير من توفير مكتبة خاصة أو زاوية للقصص التي يختارها الطفل ويحب قراءتها وامتلاكها، جميعها وسائل تساعد وتشجع، فضلا عن الإشادة والتحفيز عندما يحقق نجاحا معينا في مهارات القراءة، مما يحث الأطفال على مواصلة الجهد.
وتنصح تيسير بتقديم المساعدة للطفل من دون تعليقات سلبية لجذبهم نحو القراءة بحب، وإذا لاحظ الأهالي أن أطفالهم يواجهون تحديات في القراءة، ولم يستطيعوا تجاوزها مع معلم المدرسة، فيجب أن يحصلوا على دعم إضافي من معلمين ومتخصصين.
وأخيرا تؤكد أن التحفيز أساسي للطفل، عبر اتباع سلوك معين وزرع حب القراءة في نفسه وتطوير مهاراته اللغوية.

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