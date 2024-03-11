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دوالي الساقين.. الأسباب وطرق الوقاية

3/11/2024 4:36:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني الكثير من الناس من مشكلات توسع الأوردة في الساقين أو ما يعرف بدوالي الساقين، فما أسبابها، وما طرق الوقاية؟.
تنشأ دوالي الساقين بسبب فشل أو تلف مجموعة من صمامات صغيرة موحدة الاتجاه في الأوردة، وينجم عن هذا الخلل تلف في جدران الأوردة في الساقين أو القدمين وتجمع الدم في أماكن توسع هذه الأوعية الدموية أحيانا، وتصبح الأوردة بارزة في أماكن معينة وتظهر بلون أرجواني مزرق أو أحمر.

ويشير خبراء الصحة إلى وجود العديد من العوامل التي تؤثر على ظهور هذه المشكلات عند بعض الناس، منها العوامل الوراثية التي تتحكم بالأوعية الدموية وليونة جدرانها.

كما يحذّر الأطباء من أن الوقوف أو الجلوس لساعات طويلة يعرض الأوردة لزيادة ضغط الدم فيها، الأمر الذي قد يساهم في تطور الدوالي فيها، كما يؤثر الحمل والولادة أيضا عند بعض النساء على مستويات ضغط الدم في الأوردة، ويتسبب بظهور مثل هذه المشكلات.

ويمكن لدوالي الأوردة أن تتطور في الجسم أحيانا بسبب بعض التغيرات الهرمونية التي تؤثر على حالة الأوعية الدموية.

وللوقاية مشكلات دوالي الساقين ينصح الأطباء:

ـ بممارسة التمارين الرياضية بانتظام كونها تنشط الدورة الدموية وتحسن صحة الأوعية الدموية في الجسم.

ـ ارتداء الجوارب الضاغطة أو الجوارب الطويلة التي تساعد في الحفاظ على صحة الأوردة في القدمين من خلال تخفيف الضغط على جدرانها.

ـ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات كون هذه المواد تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم في الجسم. RT

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