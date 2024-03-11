باحثون صينيون يطورون جهازًا ذكيًا لعلاج تخثر الدم

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طور باحثون صينيون من جامعة نانجينغ للبريد والاتصالات، جهازًا نانويًا ذكيًا على أساس الحمض النووي لعلاج التخثر، الذي يمكنه بشكل أوتوماتيكي اكتشاف خثرات الدم وتحقيق توصيل الدواء بدقة
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وذكرت وكالة أنباء الصين "شينخوا"، أن فريق البحث استخدم تكنولوجيا "أوريجامي" للحمض النووي لدمج صفائح الحمض النووي النانوية مع مواقع ربط مُنشّط البلازمينوجين النسيجي المصممة مسبقًا، ومثبتات الحمض النووي المستجيبة للتخثّر.
ويعتبر المثبت بنية ثلاثية متشابكة للحمض النووي تعمل بمثابة مُنظّم للتخثر ووحدة التحكم في العتبة ومفتاح الفتح.
ويمكن للجهاز النانوي المذكور تحديد ما إذا كان بالقرب من خثرة دموية أو جرح بناء على تركيز الثرومبين، فإذا كان التركيز مرتفعًا فهو إشارة إلى أن الموقع يحتوي على خثرة، وسيقوم الجهاز عندها بإطلاق الدواء.
وقال الباحثون " إن الجهاز يمكن أن يتحلل ويُستَقلب في جسم الإنسان، مضيفين أن يوفر حلًا جديدًا لعلاج أمراض مثل احتشاء عضلة القلب والسكتة الدماغية ".
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