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النقابات المهنية تتمكن من إيصال المساعدات لعدد من مستشفيات غزة

3/11/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تمكنت النقابات المهنية خلال اليومين الماضيين من إدخال كمية كبيرة من الأجهزة والمواد والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة.
وقال رئيس مجلس النقباء نقيب المحامين المحامي يحيى أبو عبود إن عددا من المستشفيات استلمت بالفعل هذه المواد والأجهزة والتي ستساعد الأطباء بإجراء العمليات الجراحية خاصة مع توافد عدد من الأطباء الأخصائيين من خارج القطاع من خلال عدة منظمات دولية.

وأشار أبو عبود إلى مساهمة عدد كبير من الأطباء والممرضين الأردنيين ضمن هذه الوفود الطبية فيما ينتظر العدد الكبير منهم للسماح لهم بدخول القطاع.

كما أشاد بالتبرع السخي الذي يقدم من النقابيين والمواطنين للحملة التي اطلقها مجلس النقباء والتي خصصت لدعم القطاع الصحي في غزة، حيث ساهمت هذه التبرعات بشكل فعال في إيصال المساعدات الطبية للقطاع والتخفيف من آثار الاستهداف الممنهج من قبل الكيان الصهيوني لتدمير القطاع الصحي وإخراج العديد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة.

وأكد رئيس مجلس النقباء على استمرار النقابات المهنية القيام بواجبها تجاه الأشقاء في غزة وأنه يتم التحضير لإدخال المزيد من المساعدات الطبية خلال الفترة المقبلة بجهود الزملاء النقابيين، معتبراً أن هذا اقل الواجب تجاه الأشقاء الذين يتعرضون لأبشع عدوان همجي وإبادة جماعية في التاريخ.

وحث رئيس مجلس النقباء النقابيين والمواطنين على تقديم المزيد من التبرعات لحملة النقابات المهنية حتى نتمكن من استمرار إيصال المساعدات التي يحتاجها القطاع الصحي في غزه وللمساهمة في تضميد جراح الأهل بغزة.

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