Monday, 11 March 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أسعار اللحوم البلدية والمستوردة تشهد ارتفاعا غير مسبوق

3/11/2024 4:36:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان - شهدت أسعار اللحوم البلدية والمستوردة مؤخرا، ارتفاعا غير مسبوق في الأسواق المحلية، وفق مواطنين وتجار، قالوا إن سعر كلغم اللحم المستورد وصل الى 9 دنانير، بينما ارتفع كلغم اللحم البلدي الى 13 دينار.
وأشار تجار لـ"الغد"، إلى أن سعر كلغم الخروف الروماني في مسلخ عمان أمس، وصل لـ9 دنانير وربع، ويباع في ملاحم التجزئة بــ10 دنانير، ما تسبب بضعف الطلب على اللحوم حاليا لارتفاع أسعاره.
وعزوا هذا الارتفاع في الأسعار قبيل شهر رمضان المبارك الى ضعف وتيرة استيراد اللحوم، بالإضافة الى تخزين مربي الاغنام البلدية كميات كبيرة من الحلال لديهم، مترقبين السماح بفتح باب التصدير الى دول الخليج، عدا عن عمليات الذبح خارج المسالخ.
رئيس جمعية مربي المواشي زعل الكواليت، أكد عدم وجود مبرر لارتفاع اسعار اللحوم، إذ يفترض بأن يتراوح سعر كلغم الخروف الروماني الصغير الى مستويات طبيعية يحتملها المواطن، بينما لا يتعدى سعر كلغم الخروف الكبير الـ6 دنانير، اما البلدي الصغير فقد يصل سعره الى 12 دينارا، أما الكبير فيقترب من 10 دنانير للكلغم، مبينا ان هناك زيادة في الطلب على اللحوم مع بداية شهر رمضان، وهذا تسبب بارتفاع اسعار غير مبرر للحوم، الى جانب الحد من الاقبال عليها.
وتوقع الكواليت انخفاض الاسعار في الأسبوع الثاني من رمضان، أي بعد تراجع الطلب وزيادة العرض.
وانتقد سليمان ابو محفوظ، من مربي المواشي "صمت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن ارتفاع اسعار اللحوم غير المحتمل للمواطن"، موضحا انه في حال فتح باب التصدير، فإن اسعار اللحوم ستتضاعف.
وبين ان ارتفاع اسعار اللحوم الرومانية المستوردة وفق مستوردين، سببه أن الموسم بدأ في بلد المنشأ تزامنا مع بدء شهر رمضان، ما ادى لشح الاستيراد، وكذلك منع مربي الاغنام البلدية من البيع، بانتظار فتح باب التصدير وارتفاع عمليات الذبح خارج المسالخ، والتي تجري غالبيتها في محافظة المفرق.
كما ارتفعت أيضا أسعار اللحوم المبردة لارتفاع اجور النقل، وزيادة الطلب عليها مع بداية شهر رمضان، التي يفترض انخفاضها، في ظل زيادة المعروض وارتفاع التنافس.
هذا وكانت وزارة الزراعة، أكّدت أنها نظمت في الأشهر السابقة انسياب السلع، ودراسة الكميات المنتجة محليا من الخضراوات والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وفق تصريح لناطقها الإعلامي لورانس المجالي.
وأكد المجالي، خلال تصريح لـ" الغد" الأسبوع الماضي، أن غالبية هذه المنتجات ستتوافر بكميات كافية، وعند مستويات سعرية مقبولة، تناسب شرائح المجتمع، مبينا بأن الوزارة ستعمل على مدار الساعة لإنجاز المعاملات، لتسهيل دخول السلع المستوردة والتغلب على ما يعترض انسيابيتها وبوقت قياسي، وبما يكفل وصولها للمستهلك دون تأخير أو إعاقة قبل وأثناء الشهر الفضيل، مع التقيد التام بشروط الاستيراد وسلامة السلع المستوردة، ومطابقتها للمواصفات الأردنية، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح ان معدلات الاحتياج الشهري للحوم الضأن ومخزون اللحوم الحمراء 3000 طن، ويتوقع زيادتها 25 %.
اما لحوم العجل، بين ان معدل الاحتياجات الشهرية منها 3750 طنا، ويتوقع زيادة في استهلاكها بنسبة 25 %، لتبلغ 4.6 الف طن، جرى توفيرها بواقع 3000 طن من لحوم العجل المستوردة، المبردة والمجمدة والمفرغة من الهواء، و3237 طن عجول معدة للذبح بواقع 3000 رأس، وهذا المخزون (6237 طنا) يغطي الاحتياجات لما بعد الشهر الفضيل.
فيما كان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أكد أن ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، أمر معتاد، بسبب زيادة الطلب.
وشدد الشمالي على أن الوزارة لن تدخر جهدا في مخالفة كل من يرفع سعر أي سلعة دون وجه حق، وبحدود أعلى من الهوامش الربحية، وفقاً للأدوات التي منحها إياها القانون.
وأكد أن التزام الحكومة بعدم رفع الأسعار أو الضرائب، واتباعها سياسة مالية بالتوازي مع السياسة النقدية، جعل مستويات التضخم في المملكة من الأقل في العالم، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة منذ جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

MENAFN11032024000072011014ID1107959885

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث