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بنيكران: نقف كحليف لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأردن

3/11/2024 4:36:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان- أكدت نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن منال بنكيران، وقوف الهيئة كحليف أساسي لتحقيق المساواة بين الجنسين في الأردن، مشيدة بالتقدم الذي حققته المملكة في مجال حقوق المرأة، على مستوى بيئة العمل والتشريعات والمشاركة السياسية والعامة.
وتحدثت بنكيران في ندوة نظمها مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان أول من أمس، بالشراكة مع لجنة التنمية المجتمعية بمجلس أمانة عمّان الكبرى بعنوان“المرأة الأردنية في الاستعراض الدوري الشامل UPR” بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
وقالت، إن الأردن قطع أشواطا عديدة في تعزيز حقوق النساء، وإن ظهر ذلك جليا في التوصيات التي قدمتها الدول الأخرى خلال المناقشة الدورية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأشارت إلى الحاجة“لإعادة التأكيد الجماعي على الإيمان بحقوق الإنسان والمرأة، والدفاع عن مبادئ القانون الدولي، لقدرتها على توخي الحقوق والتكاتف لمواجهة التحديات”، مشيرة إلى أن ذلك يستلزم دوما نقاشات بناءة وإن كانت صعبة أحيانا.
ولفتت إلى أن“حقوق الإنسان توفر للحكومات صيغة شاملة وطويلة الأجل لحل المشاكل”، وتعتبر“ركيزة أخلاقية وقانونية لتطلعاتهن إلى حياة كريمة وعادلة واعترافا عميقا بمساواتهن ومصدرا للأمان”.
وأشادت بالتقدم الكبير في المساواة بين الجنسين بالتعليم الأساسي والثانوي والتعليم العالي أيضا، مبينة أن“الاستعراض الدوري الشامل 2024 للأردن، سلط الضوء على الخطوات المحرزة بتعزيز المشاركة السياسية، وأثنى على الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تهدف لتمكين المرأة، كما أنه أقر بالتعديلات القانونية التي منحت الأولوية لتمكين المرأة وسلامة مكان العمل”.
ورأت بنكيران، أن الإستراتيجية الوطنية للمرأة وما أجري من تعديلات على التشريعات المحلية والدستورية،“تشكل أساسا قويا والتزاما من الأردن، بمزيد من التقدم في قلب رؤيته التحديثية”.
وفي السياق ذاته، دعت لمعالجة ما أسمته“المعتقدات الاجتماعية حول المساواة بين الجنسين” في الأردن، قائلة إنها“مفتاح المجتمعات المتقدمة”، كاشفة عن دراسة أجراها مكتب الهيئة في الأردن، أظهرت أن 50 % من الرجال في عينة الدراسة، يعتقدون بأن منح المرأة الأردنية مزيدا من الحقوق يعني“خسارة لحقوق الرجل”.
وبينت الدراسة أيضا وفقا لها، أن
60 % من الرجال في العينة، مقابل 43 % من النساء، يرون بأن فكرة المساواة بين الجنسين“دخيلة على المجتمع الأردني وليست جزءا أصيلا من التقاليد أو الثقافة الأردنية”.
رئيسة لجنة التنمية المجتمعية بمجلس الأمانة قمر النابلسي، بينت أن اللجنة حرصت على أن تعنى بقضايا وحقوق المرأة وفق منظومة متكاملة، مشيرة إلى التقدم بشأن تمثيل النساء في المواقع المتقدمة بالأمانة.
وقالت النابلسي، إن هناك اثنين من القطاعات الستة في الأمانة ترأسها سيدات، وهناك 4 مديرات تنفيذيات، وسيدتين تحملان مسمى مستشارة لأمين عمان، و30 مديرة في دوائر الأمانة و3 مديرات للمناطق، و260 رئيسة قسم و87 رئيسة شعبة.
ودعت النابلسي لمزيد من العمل لتحقيق أهداف النساء، فيما أشادت بنضال وصمود المرأة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وقطاع غزة، داعية منظمات حقوق الإنسان في الأردن والعالم، للضغط على المجتمع الدولي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
من جهتها، قالت عضو المجلس العلمي لمركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان د. مرسيل جوينات إن مشاركة المرأة في كل المجالات، بخاصة المشاركة في القوى العاملة ما تزال أقل من المستوى، داعية لمواصلة الجهود في هذا الصدد والبناء عليها، بخاصة مضامين منظومة التحديث السياسي، بهدف المضي قدما نحو مشاركة النساء ببناء الدولة المدنية الحديثة.
وأشارت جوينات في حديثها لضرورة تحويل التحديات إلى فرص، والاستثمار في شعار الأمم المتحدة لهذا العام بيوم المرأة العالمي الذي يحمل عنوان“الاستثمار في حقوق المرأة يبني عالما أفضل للجميع”.
وعرض في الندوة مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، لأبرز التوصيات المتعلقة بحقوق المرأة التي تلقاها الأردن في الاستعراض الرابع، كما كرّم المركز نساء رائدات سجلن إنجازات في مجال عملهن، منهن الزميلة الصحفية فلحة بريزات والنائب السابقة ميسر السردية والمحامية سلام الزعبي والمهندسة قمر النابلسي.

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