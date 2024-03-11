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التقاعد المدني يعود للواجهة مجددا من بوابة الأعيان

3/11/2024 4:36:01 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جهاد المنسي عمان - بعد مضي أربع سنوات، وقبل نهاية الدورة البرلمانية، وانتهاء عمر مجلس النواب التاسع عشر بقليل، عاد مشروع قانون التقاعد المدني للواجهة من جديد، وذلك بعد قيام قانونية الأعيان بمناقشته وإحالته للأعيان الذين قاموا بدورهم بمناقشة مشروع القانون، واتخذوا قرارا تضمن الموافقة عليه، فيما رفضه مجلس النواب السابق(الثامن عشر).
وتعني موافقة الأعيان التي تمت بداية الأسبوع الماضي على مشروع القانون، إعادة المشروع برمته إلى النواب من جديد، والذين يترتب عليهم إما الإصرار على موقف مجلسهم السابق برفض المشروع، أو الموافقة على قرار الأعيان وتأييده.
ولهذا الغرض، يعقد مجلس النواب جلسة اليوم تتضمن عددا من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون التقاعد المعدل المعاد من الأعيان، فضلا عن مشاريع قوانين قادمة من الحكومة.
وبرر مجلس النواب الثامن عشر السابق رفض مشروع القانون وقتئذ بأنه "تنفيعي"، فيما نفت الحكومة الوصف واعتبرت أن القانون لا يشمل فئات جديدة بل ينصف عددا محدودا من الموظفين، ولا يكلف الدولة كثيرا.
وكان مجلس الأعيان أعاد الأحد قبل الماضي إلى النواب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد الذي جاء لإخضاع من تم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني، وشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون إذا كانت لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
رئيس "قانونية الأعيان" أحمد طبيشات، قال إن المطالب الداعية لسريان معدل التقاعد المدني الجديد على المتقاعدين السابقين، تؤدي إلى سريانه بأثر رجعي.
وأضاف طبيشات أن اجتهاد المحكمة الدستورية استقر على عدم جواز إصدار قانون له أثر مالي على سريانه بأثر رجعي، لتعديل مراكز قانونية اكتملت في ظل قانون سابق.
ولفت إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا إلى التقاعد في ظل قانون سابق، استقرت مراكزهم القانونية في ظل أحكام ذاك القانون، منوها بأن التعديلات الجديدة لا تسري إلا بمن تتوفر فيه أسباب اكتساب الحق، وأن الاستجابة لشمول المتقاعدين السابقين تؤدي إلى كسر وخرق الدستور، وقرار المحكمة الدستورية جزء لا يتجزأ من الدستور.
وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني أنه يأتي نظراً لأنه قد ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 2018 في 1/ 10/ 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب الوزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيراً سابقاَ.
والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.
كما جاء في الأسباب الموجبة، أن المشروع جاء لإخضاع من يتم تعيينه في إحدى وظائف المجموعة الأولى أو الثانية من الفئة العليا لأحكام قانون التقاعد المدني ولشمول الرئيس أو العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة بأحكام هذا القانون، إذا كان لأي منهم خدمات سابقة مقبولة لغايات التقاعد المدني أو العسكري.
"قانونية الأعيان" فتحت نقاشا واسعا حول مشروع القانون المعدل، نظرا لأنه ترتب على نفاذ أحكام القانون المعدل لقانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 2018 عدم سريان قانون التقاعد المدني، وعدم خضوع كل من يعين أو يعاد تعيينه بعد هذا التاريخ لأحكام القانون في الحالتين التاليتين: الأولى تعيين أي شخص برتبة وراتب وزير ومن ضمنهم شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا ما لم يكن وزيرا سابقا.
والثانية إعادة تعيين أي شخص في وظيفة من وظائف الفئة العليا/ المجموعة الثانية وإن كانت لديه خدمات سابقة مقبولة للتقاعد المدني أو العسكري.

MENAFN11032024000072011014ID1107959882

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