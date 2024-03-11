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أجواء لطيفة في أغلب المناطق اليوم وارتفاع ملموس غدا

3/11/2024 4:36:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الاثنين، لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غد الثلاثاء ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، وتسود أجواء مائلة للدفء في أغلب مناطق المملكة، فيما تكون دافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في مناطق البادية.


كما يطرأ الأربعاء، ارتفاع آخر طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.


أما الخميس، فيطرأ إنخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للدفء قليلا في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 8 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 14 - 5 وفي مرتفعات الشراة 15 - 4, وفي مناطق البادية 23 - 7، وفي مناطق السهول 19 - 8, وفي الأغوار الشمالية 25 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 27 - 16، وفي البحر الميت 26 - 15، وفي خليج العقبة 27 - 17 درجة مئوية.- (بترا)

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