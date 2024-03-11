1000 جائزة من صندوق الائتمان العسكري خلال رمضان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أطلق صندوق الإئتمان العسكري حملة "خليك معنا برمضان" حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك للمستفيدين من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.
وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة: إن هذه الجوائز تعبر عن التقدير والوفاء للمستفيدين من رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين ممن لديهم حسابات لدى الصندوق، وهي جوائز رمزية امتناناً وتقديراً لولائهم وثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق."
وأضاف شحادة أنه سيتم السحب على هذه الجوائز يومياً بواقع 50 جائزة خلال شهر رمضان، كل جائزة قيمتها 50 دينارا وهي عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وسيدخل في السحب على هذه الجوائز جميع المستفيدين من لديهم حسابات لدى الصندوق وبكافة أنواعها والمحولة رواتبه الى الصندوق والحاصلين على التمويلات وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، بالإضافة الى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.
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