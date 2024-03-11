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1000 جائزة من صندوق الائتمان العسكري خلال رمضان

3/11/2024 4:36:00 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلق صندوق الإئتمان العسكري حملة "خليك معنا برمضان" حيث سيتم السحب على 1000 جائزة خلال شهر رمضان المبارك للمستفيدين من العاملين والمتقاعدين العسكريين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية.


وقال مدير عام الصندوق مهند شحادة: إن هذه الجوائز تعبر عن التقدير والوفاء للمستفيدين من رفاق السلاح العاملين والمتقاعدين ممن لديهم حسابات لدى الصندوق، وهي جوائز رمزية امتناناً وتقديراً لولائهم وثقتهم بالخدمات المصرفية التي يقدمها الصندوق."


وأضاف شحادة أنه سيتم السحب على هذه الجوائز يومياً بواقع 50 جائزة خلال شهر رمضان، كل جائزة قيمتها 50 دينارا وهي عبارة عن قسيمة مشتريات من المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، وسيدخل في السحب على هذه الجوائز جميع المستفيدين من لديهم حسابات لدى الصندوق وبكافة أنواعها والمحولة رواتبه الى الصندوق والحاصلين على التمويلات وأصحاب حسابات الودائع الاستثمارية، بالإضافة الى مستخدمي التطبيق البنكي والبطاقة البنكية للمشتريات من نقاط البيع.

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