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مسيرة تسقط قذيفتين على نقطة عسكرية للاحتلال في بيت حانون (فيديو)

3/11/2024 4:35:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مشاهد لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على نقطة عسكرية تابعة لجيش العدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.

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