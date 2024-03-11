مسيرة تسقط قذيفتين على نقطة عسكرية للاحتلال في بيت حانون (فيديو)
التاريخ
3/11/2024 4:35:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نشرت كتائب القسام مشاهد لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مسيرة على نقطة عسكرية تابعة لجيش العدو شرق بيت حانون شمال قطاع غزة.
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