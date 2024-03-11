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الاحتلال يتراجع عن قرار عدم المساس بالأقصى ويعزز انتشاره الأمني بمحيطه عشية رمضان

3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- على وقع ارتفاع عدد شهداء سياسة "التجويع" بغزة إلى 25 شهيداً؛ تستعد حكومة الحرب لتنفيذ خطة إجلاء سكان رفح توطئة لشن هجومها البري بدون أن يفيد كثيراً الاعتراف المتأخر لوزرائها بمسؤولية رئيسهم عن فشل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعمد تفجر الأوضاع بانتشار أمني كثيف لقوات الاحتلال بمحيط المسجد الأقصى المبارك عشية حلول شهر رمضان الفضيل.
وفي خرق فاضح لقرار عدم المساس "بالأقصى" وإزالة القيود أمام وصول الفلسطينيين إليه؛ فقد أوعز رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بتشديد الإجراءات الأمنية والعسكرية ونشر قوات الاحتلال بمحيط المسجد وداخل باحاته وعرقلة دخول المصلين لساحاته، وسط دعوة الفصائل الفلسطينية إلى شد الرحال "للأقصى" خلال شهر رمضان.
وتتصاعد التوترات في القدس المحتلة، حيث يسعى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين يواجهون قيوداً على الحركة، للوصول إلى المسجد الأقصى الخاضع لسيطرة أمنية إسرائيلية مشددة، في ظل توقع تصاعد الاضطرابات بالضفة الغربية طالما لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
ويُنذر سلوك "نتنياهو" المتطرف؛ سواء لجهة المساس بالأقصى أو إحباط جهود التهدئة بقطاع غزة أم باستخدام ورقة الوصول للقيادي في حركة "حماس" يحي السنوار كذريعة لمواصلة القتال بغزة؛ فإن كل ذلك من شأنه أن يُشعل القدس وكافة أنحاء الضفة الغربية، تزامناً مع العدوان ضد غزة.
ولا يبتعد مخطط الهجوم البري ضد رفح، جنوباً، عن محاذير تبعاته السلبية، إذ بعد انتقاد الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، لنتنياهو لكونه "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها" بطريقة إدارته الحرب في غزة ومخطط اجتياح رفح بوصفه "خطاً أحمر"، فقد أكد رئيس حكومة الاحتلال دعم "بايدن" لمخططه، ومطالبته بخطة قبل الهجوم على مدينة رفح.
ويستعد جيش الاحتلال لتنفيذ مخطط تهجير مليون فلسطيني قبل العملية العسكرية في رفح، وفق وزير الخارجية بحكومة الحرب، "يسرائيل كاتس"، الذي لفت إلى خطة "إجلائهم" غرباً، وإلى مناطق أخرى قبل عملية رفح، بعدما تم تهجيرهم من الشمال للجنوب، وفق صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وقد تصاعدت أخيراً التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الاحتلالي الكثيف ضد رفح مع الاستعداد لاجتياحها برياً، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجؤوا إليها باعتبارها آخر ملاذ لهم أقصى جنوب القطاع.
يتزامن ذلك مع تعثر مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة؛ على وقع اعتراف مسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين بأن "نتنياهو" وليس حركة "حماس" الذي يمنع التوصل إلى "صفقة" تبادل الأسرى واتفاق لوقف إطلاق النار، وذلك على خلفية مزاعم "الموساد" باتهام الحركة للسعي بإشعال المنطقة.
وقد تسبب تعنت الاحتلال في عدم حدوث انفراجة بمفاوضات تبادل الأسرى، بسبب رفضه لمطالب المقاومة الفلسطينية بوقف دائم لإطلاق نار في قطاع غزة، وانسحاب جيش الاحتلال الكامل من القطاع، والسماح للمدنيين النازحين بالعودة إلى منازلهم في شمال غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية الكافية عبر جميع المعابر بدون عراقيل، فضلاً عن خطة لإعادة إعمار القطاع.
وأمام ذلك؛ فقد أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أمس، عن توجه سفينة الدعم اللوجستي الأميركية بيسون إلى شرق المتوسط لتوصيل مساعدات إلى غزة عبر البحر، حيث تحمل معدات لإنشاء رصيف مؤقف لتوصيل الإمدادات للقطاع.
فيما يستخدم "نتنياهو" حالياً ورقة الوصول للقيادي في "حماس"، يحي السنوار، كذريعة لمواصلة القتال في قطاع غزة حتى تحقيق النصر، باعتبارها "الشماعة" التي سيعلق عليها نتنياهو ادعاءه بتحقيق النصر الكامل، حتى لو لم يتحقق ذلك.
ويزعم جيش الاحتلال أنه يستثمر معظم طاقته في "مطاردة" السنوار للوصول إليه، ولكنه لم يحقق أي نتائج بعد، مثلما لم يحقق أي إنجازات تتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين، ولم يستطع تنفيذ عملية فورية للسيطرة على رفح، بينما يركز حالياً على محاولة الوصول للسنوار.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، وذلك بارتكاب 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 85 شهيداً و130 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة عدوانه إلى 31045 شهيداً و72654 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.
وأفادت "الصحة الفلسطينية" بأن
72 % من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى أنه ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأمس قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الجوع بات في كل مكان بقطاع غزة، في وقت ارتفعت فيه أعداد الضحايا جراء سوء التغذية، خاصة بين السكان المحاصرين شمالي القطاع.
وذكرت عبر حسابها على منصة إكس أن الوضع في شمالي القطاع مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية رغم النداءات المتكررة.
وأضافت أنه مع اقتراب شهر رمضان، فإن وصول المساعدات الإنسانية والوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ضروريان لإنقاذ الأرواح.
كما قالت الوكالة إنه لا يمكنها تلبية احتياجات المدنيين دون الوصول الآمن ووقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن فرقها تستمر في توصيل الطعام والمياه ومستلزمات النظافة وغيرها لأهالي غزة.

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