إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل

إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل
التاريخ
3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حركة حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل، بما في ذلك المناطق الوسطى.
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