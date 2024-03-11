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إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل

3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن حركة حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل، بما في ذلك المناطق الوسطى.

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