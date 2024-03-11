صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عناصر الطواقم الطبية شمالي غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.
وأضاف القدرة في بيان أن أكثر من ألفي كادر صحي شمالي القطاع سيبدؤون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.
وقال المتحدث إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه.
وطالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة، لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها.
MENAFN11032024000072011014ID1107959872
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.