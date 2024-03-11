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صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية

3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن عناصر الطواقم الطبية شمالي غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.
وأضاف القدرة في بيان أن أكثر من ألفي كادر صحي شمالي القطاع سيبدؤون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.
وقال المتحدث إن الطواقم الطبية تمارس عملها على مدار الساعة في شمال غزة ولا تجد ما تقتات عليه.
وطالب القدرة المؤسسات الدولية والإغاثية بتوفير وجبات طعام جاهزة، لتمكين الطواقم الطبية من ممارسة عملها.

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