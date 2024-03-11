رمضان غزة.. عشرات الآلاف صائمون منذ بداية العدوان

MENAFN - Alghad Newspaper) يستقبل العالم الإسلامي شهر رمضان بينما لا يملك سكان قطاع غزة أيّ مقومات لقضاء شهر الصوم، إذ لا تتوفر لعشرات الآلاف وجبات، وفقد كثيرون منازلهم، والغالبية العظمى نازحون.



يدخل سكان قطاع غزة شهر رمضان من دون أية تحضيرات، وفي غياب أجواء الشهر الكريم في ظل حال يصفونها بـ"المذلة" للحصول على مساعدات غذائية لا توفر لهم الحد الأدنى من الطعام، كما لا تحفظ كرامتهم في ضوء العجز المتواصل عن إدخال المساعدات بصورة منتظمة إلى القطاع الذي يتعرض لحرب وحشية منذ أكثر من 5 أشهر متواصلة، عاشوا فيها أسوأ أيام حياتهم، وتفاقمت خلالها ظروف التهجير والنزوح القسري.



يعتبر غالبية الغزيين أنهم صائمون منذ بداية نوفمبر/تشرين الثاني، وهو الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي، فرغم أن هذا الشهر شهد دخول أعداد أكبر من شاحنات المساعدات عما هو عليه الوضع حالياً، لكنها كانت أيضاً لا تلبي حاجاتهم، خصوصا أن هذا الشهر شهد أكبر موجة نزوح جماعي من محافظتي غزة وشمال غزة، وهما أكثر المحافظات كثافة سكانية، باتجاه وسط القطاع وجنوبه.



نزح عماد زيادة (45 سنة) من شمال القطاع إلى مدينة رفح، وهو يوجد في السوق للبحث عن أرخص البضائع والمعلبات الموجودة كي يأكل أولاده الموجودون في أحد الخيام بالمنطقة الحدودية في أقصى جنوب القطاع، ويقول: "يعتبر جميع الناس حالياً في حالة صيام قاسية، وهذا الصيام يتجاوز المتعارف عليه من صيام شهر رمضان، إذ إن صيام رمضان ينتهي عند أذان المغرب، ويمكن عندها تناول الطعام والشراب، بينما الصيام القسري في قطاع غزة يتواصل بسبب عدم توفر الطعام والشراب أصلاً".



يضيف زيادة: "في شهر رمضان، يتناول المسلمون وجبتي طعام في اليوم، هما الإفطار والسحور، لكنّ الغزيين، ومع دخول الشهر السادس من العدوان، وفي ظل عجز العالم عن إيقاف حرب الإبادة الجماعية، يصارعون للحصول على وجبة واحدة صغيرة يومياً، وهي لا تسد جوعهم، ولا تلبي حاجة أجسادهم التي أصبحت هزيلة ومتعبة. عندما كنت طفلاً تعلمت أن المسلمين أخوة، وأن رمضان شهر التكاتف، لكن لا أحد يفعل ذلك مع الغزيين، فقد أصبحنا متروكين، حتى إن المسلمين لم يقاطعوا إسرائيل، ما يجعلها تواصل الحرب حتى تقضي على نحو مليونين و400 ألف مواطن في غزة، إما بالقصف أو بالجوع".



غالبية الغزيين جائعون منذ شهور بسبب قلة المساعدات

يتابع النازح الفلسطيني: "لا توجد مائدة طعام نأكل عليها، وسنأكل في هذا الشهر على الأرض إن توفر الطعام، ولا يوجد مساجد لنصلي فيها، فقد دمرها الاحتلال على مرأى من العالم الإسلامي كله، وسنحرم من صلاة الجماعة ومن صلاة التراويح، كما سنحرم من زيارة الأقارب، فالجميع تقريباً نازحون، وربما نتزاور في الخيام، لكن من دون أن نقدم لبعضنا الحلويات والقطايف كما اعتدنا، حتى إن التمر والقهوة غير متوفرين".



ويعيش الغزيون في حالة ترقب كبيرة مع دخول شهر رمضان، إذ كان معظمهم يتوقع التوصل إلى اتفاق قبل حلول الشهر في ظل الأخبار المتداولة حول جهود قطرية ومصرية ودولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي قد يضمن لهم العودة إلى منازلهم، ومحاولة أن يقضوا رمضان في مناطقهم، حتى لو وسط الدمار، لكن كل المقترحات والمحاولات لم تصل بعد إلى اتفاق، وعادة ما تصطدم برفض إسرائيلي، إذ يريد الاحتلال الاستمرار في حرب الإبادة.



عاصرت الفلسطينية حفيظة مسلم (87 سنة) نكبة عام 1948، إذ هُجّرت عائلتها من قرية ملاصقة لمدينة يافا حين كان عمرها 10 سنوات. تقول لـ"العربي الجديد": "أول رمضان عشته نازحةً كان بعد ثلاثة أشهر على النكبة، وأتذكر أننا حصلنا حينها على مساعدات من دول عربية، من بينها مصر التي وصلت إلينا منها طرود مساعدات ملكية، وكذلك من منظمات دولية".



تضيف مسلم: "لا أعرف كم تبقى لي في هذه الحياة، لكن ما يحزنني أنني عشت كل هذه السنوات شاهدة على النكبة المستمرة، واستشهد ابني إسماعيل في الانتفاضة الأولى، كما استشهد أربعة من أحفادي، وثلاثة من أحفاد أحفادي في هذه الحرب. هذه المرة الأولى في حياتي التي يدخل علي فيها شهر رمضان وأنا أشعر بالبرد والجوع رغم أنني لاجئة منذ طفولتي، وقد عشت عقوداً في مخيم جباليا، ولا أذكر أنني عشت أياماً بهذه الصعوبة. حين جاء رمضان في عدوان عام 2014، كان لدينا طعام، وكانت المساعدات تصل إلينا، لكني أخاف أن أموت في هذا الشهر بينما أنا جائعة ولاجئة".



كان الغزيون ينتظرون اتفاقاً لوقف إطلاق النار قبل حلول رمضان



ومع حلول شهر رمضان، تقول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إن ما يصل إلى 1,9 مليون نازح يعيشون داخل 154 ملجأ تابعاً لها، أو بالقرب من هذه الملاجئ التي تصل إليها خدمات ومساعدات الوكالة، بينما وصل عدد النازحين داخل القطاع إلى أكثر من 75 في المائة من السكان، والكثير منهم نزحوا عدة مرات، أو أُجبروا على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان، بداية من مدينة غزة وشمال القطاع، ثم من مناطق الوسط، ثم من مدينة خانيونس، ليكتظ عدد كبير من النازحين في أقصى جنوب القطاع.

وعاش سكان غزة صعوبات معيشية عدة خلال شهر رمضان الماضي، إذ كانوا يواجهون أزمة الغلاء، خصوصاً أن نسبة كبيرة منهم من موظفي السلطة الفلسطينية، وكانوا يواجهون خصومات من رواتبهم الشهرية، وكذلك الموظفون التابعون لحكومة غزة، الذين يدخلون العام السادس على التوالي من الحصول على نسبة من رواتبهم الشهرية.



وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وذكريات رمضان في قطاع غزة، ويقلب كثيرون في صورهم المخزنة في هواتفهم لمطالعة صورهم في شهر رمضان الماضي أو الذي سبقه، وما عايشوه من "لمة العيلة"، ويتمعن البعض في الأغذية التي كانت على مائدة الإفطار، ويشتاقون إلى هذه الأيام التي كانت صعبة حينها، لكنهم أصبحوا يتمنون لو أنها تعود.

تقول إسراء أبو حطب، بينما تتصفح حسابها على منصة "إنستغرام": "أحياناً تبكيني بعض الصور، فما كنا نعتبره معاناة في السابق أصبح حلماً صعب المنال حالياً. في إحدى الصور أيضاً، تظهر صديقتي سماح حجاج وشقيقتها، وقد استشهدتا في العدوان الحالي". وتوضح لـ"العربي الجديد": "جاء رمضان بينما لا نملك الأكل أو الشرب، وليس لدينا بيت. لا نملك شيئاً بالمرة. في بداية الحرب، كنت أعتقد أنها ستتوقف سريعاً، ولم أتخيل أن يأتي رمضان وأنا نازحة جائعة، ولا أملك حتى حذاء يحميني من البرد. أشتاق إلى الخبز، لا أريد الشوربة الرمضانية ولا الحلويات، أريد فقط أن نعود إلى المنزل، ونتناول معاً أيّ طعام، المهم ألا نعيش المزيد من هذه الأيام الصعبة".

وتكتفي آلاف العائلات النازحة في قطاع غزة بفرشات بالية من قماش يقومون بجمعه من الشوارع، وبعض الأغطية المهترئة، ويحاولون قضاء وقت الصيام في راحة داخل أماكن وجودهم في المدارس أو المستشفيات أو المنازل المدمرة جزئياً، ويترقبون إدخال المساعدات كما سمعوا عبر سفينة قادمة من جزيرة قبرص تحت إشراف دولي.

وفي المنطقة المحاصرة في شمال القطاع، لا يزال المئات ينظرون إلى السماء أملا في وصول مساعدات تسقطها الطائرات، رغم أن كثيرين يعتبرونها مذلة، ويلاحق آخرون أخبار دخول شاحنات مساعدات، ويتأهبون للذهاب إلى منطقة التوزيع، وهي نفسها التي راح فيها عشرات الشهداء.



قضايا وناس

زينة رمضان تنير خيام النازحين في غزة... لحظات من السعادة

من المنطقة المحاصرة، يقول زهدي النواجحة: "نزحت مع أسرتي من منطقة السودانية إلى إحدى مدارس أونروا، ونحن نصارع من أجل تأمين لقمة العيش، ونلاحق الأخبار التي تشير إلى توزيع مساعدات في ظل العجز عن تأمين الطعام لأطفالي الخمسة، الذين لم يطلب أي منهم أغراض شهر رمضان التي اعتادوا عليها خلال السنوات الماضية. نعيش في حالة من الضغط النفسي الكبير، ونعاني من خيبة أمل بسبب عدم توقف العدوان".

يضيف النواجحة لـ"العربي الجديد": "العالم يسخر منا عبر إنشاء ميناء مؤقت، ويتحدثون عن وجود توافق دولي عليه. عن أي توافق يتحدثون؟ العالم كله وافق على حصار غزة على مدار 17 عاماً. لماذا لا يتوافقون على إيقاف الحرب وإلزام إسرائيل بعدم التعرض للمدنيين؟ لا نريد مساعدات منهم إن أوقفوا الحرب. فسيعود الناس إلى منازلهم، وتعود الحياة طبيعية، وسنعمّر غزة بأيدينا". ويوضح: "تطورنا في غزة رغم كل المعاناة، ورغم الإمكانات المحدودة. فقط لا نريد حروباً. نريد أن نعيش حياة طبيعية، وأشعر بغصة في قلبي مع حلول شهر رمضان، فهذا العام لن أتمكن من الذهاب لمعايدة شقيقاتي، ولن نتجمع على مائدة الطعام التي كانت تعدها والدتي نوال النواجحة، فقد استشهدت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في منطقة الصفطاوي وعمرها 62 سنة"."العربي الجديد"