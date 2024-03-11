محاولات للتوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة في غزة خلال رمضان

MENAFN - Alghad Newspaper) كشفت مصادر مصرية، وأخرى في حركة "حماس"، عن تفاصيل ما يمكن وصفه بـ"تحركات اللحظات الأخيرة" قبل ساعات من حلول شهر رمضان، من أجل إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع الساعات الأولى للشهر.



هدنة قصيرة في غزة لإعادة إطلاق المفاوضات



وقال مصدر مصري مطلع على جهود القاهرة في هذا الإطار"، إن زيارة غير معلنة، قام بها مدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إلى القاهرة مساء يوم الجمعة الماضي، سبقت لقاءه رئيس جهاز "الموساد" ديفيد برنيع، نوقشت خلالها إمكانية التوصل إلى هدنة إنسانية قصيرة تتراوح بين يومين وأربعة أيام، بحيث يمكن خلالها التمهيد لإطلاق مفاوضات ضمن الاتفاق المعطل الذي جرى التوافق على إطاره العام في باريس.



ولفت المصدر إلى أن هناك ضغوطاً أميركية لإقرار "هدنة إنسانية سريعة" مع دخول شهر رمضان، مرجحاً أن ذلك "يأتي في إطار حرص واشنطن على عدم استفزاز مشاعر المسلمين على مستوى العالم، خصوصاً في ظلّ تحميلهم الإدارة الأميركية المسؤولية المشتركة مع تل أبيب عن المجازر والمجاعة في غزة".

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أكد، في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية، مساء أول من أمس السبت، أنه "يرغب في تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة"، قائلاً: "سأبدأ بتبادل كبير للأسرى لمدة 6 أسابيع. نحن ندخل شهر رمضان، ولا ينبغي أن يحدث أي شيء في هذا الوقت ويجب أن نبني على وقف إطلاق النار هذا".





وشدّد المصدر على أنه "جرى خلال زيارة بيرنز غير المعلنة إلى القاهرة التباحث بشأن صيغة يمكن معها إبطال حجة (رئيس حكومة الاحتلال) بنيامين نتنياهو بشأن تمسكه بقائمة الأسرى الأحياء، بأن تقدم حركة حماس قائمة أولية تضم أسماء من هم تحت أيديها فقط، أو من تتأكد فقط من بقائهم على قيد الحياة من الأسرى الإسرائيليين، على أن يجرى التأكيد من أنه سيوافى الوسطاء بقائمة شاملة ومفصلة بمواقف الأسرى الموجودين لدى فصائل المقاومة".



وكانت حركة "حماس" أكدت، خلال جولة مفاوضات القاهرة الأخيرة، صعوبة تنفيذ المطلب الإسرائيلي، الذي رهن به نتنياهو إرسال وفده إلى القاهرة، بتسليم قائمة شاملة بأسماء كل الأسرى الأحياء في غزة، مشيرة إلى أنه "لا بد من وقف إطلاق النار، حتى يمكن التواصل مع المجموعات المسؤولة عن حماية وتأمين هؤلاء، وكذلك التواصل مع الفصائل التي لديها أسرى، وهو الأمر الذي من المستحيل حدوثه في ظل تواصل المعارك".



واعتبر المصدر المصري التسريبات الواردة في الإعلام العبري خلال الساعات الماضية بقرب التحرك نحو رفح، وسط إشارة إلى إمكانية اجتياح المدينة خلال شهر رمضان، "ضغوطاً تمارسها حكومة الاحتلال على المقاومة، للموافقة على إطلاق سراح الرهائن بالشروط التي حددها مجلس الحرب الإسرائيلي".



من جهته، علّق مصدر في "حماس" بالقول، إن "الحركة لا تعارض المقترح الخاص بإعداد قائمة بالأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، والمعروف مصيرهم ولم ينقطع الاتصال بالمجموعات المسؤولة عن تأمينهم". وأضاف المصدر أن الحركة "منفتحة على الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، شريطة جديتها، وأن تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار وعودة المهجرين إلى مناطقهم في الشمال وانسحاب جيش الاحتلال من غزة".



وأكد المصدر أن "هناك توافقاً كاملاً بين المستويين السياسي والعسكري في حماس، وكذلك بين حماس وباقي الفصائل على تلك الرؤية". ووصف ما يثار بشأن "خلافات بين زعيم حماس في غزة يحيى السنوار والمكتب السياسي في الخارج حول مسار المفاوضات"، بـ"المحاولات اليائسة التي يسعى من خلالها نتنياهو لترميم صورته وموقفه وتخفيف الضغط الداخلي عنه، في ظل تواصل قتل الأسرى بنيران جيش الاحتلال داخل غزة".



وكشف المصدر عن أن حماس "سبق أن أطلعت الوسطاء على موقف بعض الأسرى الإسرائيليين، خلال جولات التفاوض الأخيرة، ومدى صعوبة وضعهم الصحي، كون ما يجري من تجويع لسكان غزة يجري عليهم أيضاً، رغم محاولات المقاومة المحافظة على أرواحهم".

وفي سياق آخر، كشف القيادي الحمساوي الذي تحدث لـ"العربي الجديد" عن معلومة متعلقة بالوضع الميداني والتواصل بين المستويات القيادية في الحركة داخل غزة، قائلاً إن "وضع المقاومة صلب ولم ينكسر وأن من يوجد في موقف صعب هو جيش الاحتلال الذي يروج عكس ذلك".



وقال المصدر إنه "رغم تحليق الطائرات الاستخبارية في سماء القطاع على مدار 24 ساعة، ومساعدة دول أوروبية لحكومة الاحتلال بجهود استخبارية واسعة، فإن كتائب القسام تمكنت من تأمين اجتماع قيادي رفيع لقيادات ميدانية بارزة بقيادة الحركة في القطاع، لمتابعة الوضع الميداني والمعيشي لسكان القطاع".



وأكد المصدر أن "الحديث عن انقطاع التواصل بين السنوار وقيادة الحركة في الخارج، الذي يُروَّ من وقت إلى آخر، لا أصل له"، قائلاً: "كل مواقف المقاومة المعلنة أخيراً اتخذت بعد تنسيق كامل بين قيادة الحركة في الخارج وفي غزة من جهة، وبين حماس وباقي فصائل المقاومة من جهة أخرى".



وفي سياق ذلك، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة الدكتور مخيمر أبو سعدة، إنه "من الواضح أن جهوداً حثيثة تبذل من جانب الوسطاء، مصر وقطر والولايات المتحدة، تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مع دخول شهر رمضان".

مصدر مصري: تسريبات اجتياح رفح هي للضغط على المقاومة



وأضاف أبو سعدة أن "الولايات المتحدة لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يكون هناك قتال وحرب خلال شهر رمضان، وتتخوف من اشتعال الضفة الغربية والقدس المحتلة وكذلك مناطق أخرى في المحيط الإقليمي، ولذلك تدفع بشكل حثيث في اتجاه وقف إطلاق النار، لكن لا تزال هناك فجوة بين مواقف حماس ومواقف الاحتلال، وإذا استمرت إسرائيل في التهرب من تقديم تنازلات في ما يخص الانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان والسماح للفلسطينيين بالعودة من الجنوب إلى الشمال، فقد يعرقل ذلك الجهود التي تبذل للتوصل إلى وقف إطلاق نار خلال شهر رمضان".



وأشار أبو سعدة إلى أن "حماس، من ناحيتها، تقول على لسان أكثر من مسؤول قيادي إنها ليست مستعجلة، فهي تراهن على أن شهر رمضان سيكون لصالحها، بمعنى اشتعال الضفة والقدس ومناطق أخرى في المنطقة، ولذلك هي ليست مستعدة لتقديم أي تنازلات على ما يبدو، ما لم تقدم إسرائيل التنازلات المطلوبة". وقال: "نتمنى أن يكون هناك اتفاق خلال شهر رمضان ويصمد مدة 6 أسابيع، ومن ثم خلال هذه المدة، تكون هناك مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار نهائي وشامل".



وقال أستاذ العلوم السياسية: "لا أعتقد أن حركة حماس تقبل بوقف إطلاق نار لعدة أيام، فهي، في نهاية الأمر، تعرف أن الورقة التي في يدها هي ورقة المحتجزين الإسرائيليين، وإذا ما سلمتهم، فإنه لن يكون هناك ضغط على الاحتلال، ولذلك تتمسك بوقف إطلاق نار على الأقل لمدة 6 أسابيع، أو وقف إطلاق نار نهائي قبل أن تفرج عن الرهائن الإسرائيليين". وأضاف: "حماس تعرف أن ورقتها الوحيدة هي المحتجزين والرهائن، وإذا ما سُلّم عدد كبير منهم، فهذا يعفي إسرائيل من الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة طويلة، ولذلك على ما يبدو فإن هذا الاقتراح غير مقبول من ناحية حماس". (العربي الجديد)