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الاحتلال يقتحم طولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات

3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة من محورها الغربي بعدد كبير من الآليات والجرافات.
وكان جيش الاحتلال اقتحم فجر الأحد مدنا وبلدات عدة بالضفة في إطار تصعيد مستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين، بينهم فتاة، خلال اقتحامها مدينتَي رام الله والبيرة فجر اليوم.

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