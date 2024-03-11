الاحتلال يقتحم طولكرم بعدد كبير من الآليات والجرافات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة من محورها الغربي بعدد كبير من الآليات والجرافات.
وكان جيش الاحتلال اقتحم فجر الأحد مدنا وبلدات عدة بالضفة في إطار تصعيد مستمر منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين، بينهم فتاة، خلال اقتحامها مدينتَي رام الله والبيرة فجر اليوم.
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