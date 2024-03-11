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نتنياهو: بايدن مخطئ وسياستي تحظى بتأييد غالبية الإسرائيليين

3/11/2024 4:35:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مقابلة مع صحيفة بوليتيكو الأحد إن الرئيس الأميركي جو بايدن "مخطئ" في اعتقاده أن سياسة رئيس وزراء إسرائيل لا تحظى بتأييد الإسرائيليين.
وتعليقا على قول بايدن إن نتنياهو "يضر إسرائيل أكثر مما ينفعها"، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "لا أعرف بالضبط ما الذي كان يقصده الرئيس، لكن إذا كان يعني بذلك أنني أتبع سياسات خاصة ضد الغالبية، ضد رغبة غالبية الإسرائيليين، وأن هذا يضر بمصالح إسرائيل، فهو مخطئ في كلتا الحالتين".
وأضاف نتنياهو "أولا، أنا لا أتبع سياسة خاصة، هذه سياسة تدعمها غالبية ساحقة من الإسرائيليين. إنهم يؤيدون الإجراء الذي نتخذه لتدمير ما تبقى من كتائب حماس الإرهابية. يقولون إنه بمجرد أن ندمر حماس، فإن آخر شيء يجب أن نفعله هو أن نضع في غزة-- أن تتولى المسؤولية في غزة -- السلطة الفلسطينية التي تعلم أطفالها عن الإرهاب وتمول الإرهاب".
وتابع "كما أنهم يؤيدون موقفي القائل إن علينا أن نرفض بشكل قاطع أن تُفرض علينا دولة فلسطينية"، في حين أن دولا عدة تدافع عن حل قائم على أساس دولتين.
وقال نتنياهو "الإسرائيليون يدركون أنه بخلاف ذلك سيكون لدينا تكرار 7 تشرين الأول/أكتوبر، الأمر الذي سيضر بإسرائيل والفلسطينيين والسلام في الشرق الأوسط".
وتابع "لذا فإن القول إن سياستي شخصية وإنني لا أحظى بدعم الإسرائيليين هو أمر خاطئ"، مكررا أن "الإسرائيليين في غالبيتهم العظمى متحدون كما لم يحدث من قبل، ويفهمون ما هو المهم بالنسبة إلى إسرائيل".
قال بايدن السبت في مقابلة مع قناة "إم إس إن بي سي" إنّ "من حقّ (نتنياهو) الدفاع عن إسرائيل ومواصلة مهاجمة حماس. لكن يجب أن يكون أكثر حذرا حيال الأرواح البريئة التي تزهق بسبب الإجراءات المتّخذة"، مضيفا "في رأيي هذا يضرّ إسرائيل أكثر ممّا ينفعها".

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