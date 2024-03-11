فجر أول أيام رمضان في غزة.. غارات الاحتلال وحرب التجويع مستمرة

MENAFN - Alghad Newspaper) استقبل أهالي قطاع غزة رمضان هذا العام على وقع الحرب المتواصلة لليوم الـ157 مع تفاقم الجوع الذي بلغ أصلاً مستويات قياسية في مختلف أنحاء القطاع وخاصة في مناطق الشمال، فضلا عن الدمار الهائل الذي يطاول البنية التحتية.

وواصل جيش الاحتلال قصفه المكثف على مدن وبلدات في كامل أنحاء القطاع الشمالية والوسطى والجنوبية، وأوقع العشرات بين شهيد وجريح، فيما كشفت مصادر أن الجانب الإسرائيلي يتعنت في التفاوض.

وفي حين ارتفعت حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف.

على الصعيد الإنساني، ارتفعت حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 26 بعد استشهاد 3 أطفال جدد بمجمع الشفاء الطبي.

وقال مكتب الإعلام الحكومي في غزة إن 90% ؜من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110 آلاف، فيما قالت وزارة الصحة إن أكثر من 2000 كادر صحي بلا وجبات سحور وإفطار شمالي القطاع.



على الصعيد السياسي، حمّل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وإدخال المساعدات، لافتاً إلى أن "حماس تريد وقف المجازر بحق الفلسطينيين"، لكن ذلك مشروط بـ"التزام الاحتلال بوقف الحرب وعودة النازحين والانسحاب فنحن جاهزون".