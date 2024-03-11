غزة تستقبل رمضان تحت القصف



تواصل قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تواصلت المعارك بين الجيش والمقاومة الفلسطينية أمس عشية شهر رمضان، فيما يواصل المجتمع الدولي تعبئته لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين المهدّدين بالمجاعة في القطاع المحاصر.



وفي الأثناء، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن تنقل إسرائيل مليوناً من سكان رفح إلى جهة الغرب أو مناطق أخرى في القطاع، قبل الشروع في اجتياح المدينة الواقعة قرب الحدود المصرية، التي يقطنها أكثر من 1.6 مليون شخص، بعدما نزح إليها مئات الآلاف من شمال القطاع ووسطه.



على صعيد آخر، طالب محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، حركة ((حماس)) بتسليم مقاليد الأمور في غزة إلى السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى أن الحكومة المقبلة لن تكون ذات ((تركيبة فصائلية))، وستتكون من أفراد مستقلين وخبراء.

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي لـ((حماس))، حسام بدران، أن الحركة ليست لديها الرغبة في الاستمرار في الانفراد بحكم غزة، لكن الحديث عما بعد الحرب يُعد ((شأناً داخلياً فلسطينياً)).



وفي الضفة الغربية، عزّزت إسرائيل قواتها، وحوّلت مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية، عشية شهر رمضان، متذرعة بأن ((حماس)) تخطط لإشعال الضفة خلال رمضان، الذي عادةً ما تتعامل معه إسرائيل على أنه شهر تصعيد محتمل.



وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 24 كتيبة ستعمل في الضفة خلال رمضان، إضافة إلى آلاف من قوات الاحتياط لحماية المستوطنات.-(وكالات)