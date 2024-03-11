غزاوي: ذهبنا لاستلام الطحين فعدنا بالشهداء محملين



وتعاني عائلة قنوع ظروفًا معيشية قاسية في ظل أزمة الجوع والعطش التي يعاني منها سكان شمال غزة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



ويواجه نحو 500 ألف فلسطيني شمال غزة خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى هذه المنطقة في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على القطاع.



أوضاع قاسية



ويقول قنوع الذي يعيل أسرة مكونة من 7 أفراد: "الوضع المعيشي صعب للغاية، الحرب تجاوزت 5 شهور ولا يوجد لدينا أي دخل، حتى معونات وزارة التنمية الاجتماعية توقفت".



ويعاني أبناء قنوع المصاب بالفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم والسكري، من مشاكل صحية ناجمة عن سوء التغذية والجوع والعطش وانتشار المكاره الصحية والبيئية، في ظل عدم توفر العلاج اللازم لهم.



ويضيف صاحب الجسد النحيل والوجه الشاحب: "الوضع الصحي والبيئي مزري للغاية، هناك تكدس للنفايات على باب المدرسة ما تسبب بانتشار الأمراض ولا سيما الكبد الوبائي الذي أصيب به ولدي".



البحث عن الطعام



وتضطر العائلة إلى إرسال أبنائها للبحث عن النباتات الموسمية في المناطق الحدودية الخطيرة لسد جوعها في ظل حالة المجاعة القائمة شمال غزة وعدم توفر الطعام أو الطحين منذ 4 أشهر.



ويقول قنوع: "نذهب لمسافات بعيدةً بحثًا عن نبات الخبيزة (البري) وغيرها من النباتات الموسمية ولا نجدها إلا في المناطق الحدودية ونعرض أنفسنا للخطر وكثيرًا ما يتم استهدافنا".



ويتابع: "عندما نذهب لانتظار شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي على شارع الرشيد جنوب غرب مدينة غزة، للحصول على أكياس الطحين يستهدف الجيش الإسرائيلي المواطنين الجائعين الذين يحاولون الحصول عليه ويسقط منهم شهداء وجرحى".



ويضيف: "في يوم مجزرة الطحين، ذهبنا إلى شارع الرشيد حتى نحصل على الطحين ولكننا بدلا من ذلك احضرنا معنا شهداء ولم نحصل على الطعام".



ويستذكر قنوع حادثة أخرى قائلاً: "مرة أخرى ذهبنا نجمع الخبيزة فصار قصف أمامنا واستشهد عدد من الفلسطينيين الذين كانوا يجمعون الخبيزة أيضاً فهربنا من المكان دون أن نحصل على لشيء".



وأطلقت القوات الإسرائيلية، في ٢٩ فبراير/ شباط الماضي، النار تجاه تجمع للفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات تحمل مساعدات في منطقة "دوار النابلسي" جنوب مدينة غزة، ما أدى لمقتل 118 فلسطينيا فيما عُرف بـ "مجزرة الطحين".



وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، أن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما، جعل 80 بالمئة من سكانه يعتمدون على المساعدات الدولية.



ويبين قنوع أن العائلة اضطرت كباقي سكان شمال غزة لتناول أعلاف الحيوانات لسد جوعها والبقاء على قيد الحياة، متسائلاً: "ألا يكفي حصارًا وحربًا ودمارًا وجوعًا؟!".



وأجبرت الظروف القاسية سكان شمال غزة على اللجوء إلى الاعتماد على الأعشاب الموسمية في غذائهم كالحمصيص والخبيزة إلى جانب طحن أعلاف الحيوانات وتناولها للبقاء على قيد الحياة.



ويشير إلى وجود نقص حاد في مياه الشرب، حيث يقطعون مسافات طويلة لتعبئة جالون المياه، وغالبًا ما تكون المياه ملوثة.



ويطالب قنوع الأمة العربية والإسلامية بوقف الحرب المدمرة والوقوف إلى جانب غزة التي تعاني منذ سنوات وإغاثة السكان وفتح المعابر وإعادة الاعمار.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب كارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق بيانات فلسطينية وأممية.-(وكالات)