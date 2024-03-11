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أوروبا تواجه خطر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ

3/11/2024 4:35:44 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الإثنين، من أن أوروبا قد تواجه"أوضاعا كارثية"، بسبب تغير المناخ .


وقدمت الوكالة في بيان عبر موقعها الرسمي، أول تقرير لها حول تقييم المخاطر المناخية في أوروبا، أن "الحرارة الشديدة والجفاف وحرائق الغابات والفيضانات التي شهدناها في السنوات الأخيرة في أوروبا ستتفاقم وستؤثر في الظروف المعيشية في كل أنحاء القارة".


وقالت مديرة الوكالة لينا يلا مونونيني ،في مؤتمر صحفي في وقت سابق، إن المخاطر التي تفرضها المخاوف المناخية"تنمو بشكل أسرع من استعدادنا المجتمعي"، وإن "هذه الأحداث تمثل الوضع الطبيعي الجديد ويجب أن تكون أيضا بمثابة طلقة تحذيرية".


وعرض تقرير الوكالة الأوروبية للبيئة 36 للمخاطر المناخية الرئيسية للقارة، يستدعي 21 منها إجراءات فورية، وثمانية تتطلب استجابة طارئة. وأول هذه المخاطر يتمثل في تلك المرتبطة بالنظم البيئية، خصوصا منها البحرية والساحلية.


وأشار التقرير إلى أن التأثيرات المجتمعة لموجات الحرارة البحرية والتحمض واستنفاد الأكسجين في البحار وغيرها من العوامل (التلوث، وصيد الأسماك وغيرها) تهدد عمل النظم البيئية البحرية و"قد يؤدي هذا إلى خسارة كبيرة في التنوع البيولوجي، بما في ذلك حوادث النفوق الجماعية".


وقالت الوكالة، في تقريرها، إن الأولوية هي أن تعترف الحكومات الأوروبية وشعوبها بالمخاطر وأن توافق على بذل مزيد من الجهد وبسرعة أكبر.


واستنادَا إلى الوكالة فإن المناطق الأكثر عرضة للخطر هي تلك الواقعة جَنُوب أوروبا (حرائق ونقص في المياه وما لذلك من تأثيرات في الإنتاج الزراعي، وتأثير الحرارة على العمل في الخارج والصحة) والمناطق الساحلية المنخفضة الارتفاع (فيضانات، تسرب المياه المالحة).


وشددت الوكالة على أن شمال أوروبا لم يسلم من الآثار، وهذا ما تظهره الفيضانات الأخيرة في ألمانيا أو حرائق الغابات في السويد.

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