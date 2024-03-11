الدخل السياحي يرتفع 4.5 % خلال أول شهرين من 2024

الدخل السياحي يرتفع 4.5 % خلال أول شهرين من 2024
التاريخ
3/11/2024 4:35:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.
تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط من عام 2024 نمواً نسبته 8.9%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار). أما خلال الشهرين الأولين فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5% بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).
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