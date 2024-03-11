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الدخل السياحي يرتفع 4.5 % خلال أول شهرين من 2024

3/11/2024 4:35:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ارتفاع الدخل السياحي خلال الشهرين الأولين من عام 2024 بنسبة 4.5% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من عام 2023، ليسجل ما قيمته 1.1 مليار دولار.

 تشير أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إلى تحقيق الدخل السياحي خلال شهر شباط من عام 2024 نمواً نسبته 8.9%، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار). أما خلال الشهرين الأولين فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5% بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

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