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الجغبير يطالب بمراجعة آلية الشراء للمصانع داخل المناطق التنموية

3/11/2024 4:35:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الى تذليل العقبات والقضايا التي تواجه الصناعة الوطنية، مشيرا الى أهمية ان تتضمن القوانين والأنظمة ذات البعد الاقتصادي تسهيلات وحوافز للمستثمرين ، مما سيساهم في جلب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، وبالتالي المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.

وطالب الجغبير باعادة النظر في الكثير من البنود الواردة في آلية الشراء للمصانع، وذلك بناء على الملاحظات التي وردت للغرفة من العديد من الشركات الصناعية، والتي تركزت في استهلاك الشركات الصناعية الكثير من الوقت والجهد لغايات ختم الفواتير او رفعها على منصة الفواتير التابعة للضريبة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتو محمد ابوعمر / مدير الاعفاءات في وزارة الاستثمار وميس خليفات مدير الدائرة القانونية والدكتور غازي العدوان رئيس قسم العقود والاتفاقيات بالوزارة، بحشد كبير من الصناعيين في مبنى الغرفة، الأحد، بحضور مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، جرى خلاله بحث أهم القضايا التي تواجه الصناعيين فيما يتعلق بعمل وزارة الاستثمار، وكذلك نظام التظلم للمستثمرين، لغايات الاستفادة من التغذية الراجعة عليه من قبل الشركات الاستثمارية الصناعية، ليتم تعديله بناء على الملاحظات الواردة من المستثمرين.

حيث أوضحت خليفات، ان الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية منافسة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات عليهم، مؤكدين أن تمكين المستثمرين من الحفاظ على استثماراتهم القائمة وتوسعتها أمراً لا يقل أهمية عن جذب استثمارات جديدة، مشيرن الى ان التعليمات المتعلقة بنظام التظلم تتيح للمستثمر الحق بتقديم طلب تظلم من أي قرار أو إجراء تم اتخاذه أو امتنعت الجهة الحكومية عن اتخاذه، بما يؤثر على حقوق وضمانات المستثمر المحددة في التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بالاستثمار، ولا يجيز النظام للمستثمر أن يتقدم بطلب تظلم إذا تقدم بالطعن أمام المحكمة المختصة، أو بدأ بالإجراءات وفقا للوسائل البديلة لحل النزاع.

وجرى خلال اللقاء الاستماع لملاحظات الشركات الصناعية، حيث تم الاجابة على استفسارات الحضور من قبل ممثلي وزارة الاستثمار.

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