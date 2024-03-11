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الضمان: الإعلان عن الزيادة السنوية للمتقاعدين مطلع أيار المقبل

3/11/2024 4:35:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أوضح مساعد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات والناطق الإعلامي باسم المؤسسة محمود عدنان المعايطة إن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان استحقاق قانوني، حيث نص قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور أيهما أقل ضمن السقف الأعلى المحدد لها، وذلك في شهر أيار من كل سنة، ويتم توزيعها بالتساوي على الرواتب التقاعدية ورواتب الاعتلال وبغض النظر عن مقدار أي منها.
وأشار بأن زيادة التضخم السنوية يُعلن عنها في بداية شهر أيار من كل عام ومن المبكر الحديث حولها في هذا الوقت الراهن كونها تحتاج إلى أرقام وبيانات مكتملة وواضحة وذلك لاحتسابها بشكل دقيق، مبيناً أنه لغاية الآن لم يتم البت بمقدار الزيادة المتوقعة على الرواتب التقاعدية، وفي حال تحديدها ستعلن عنها المؤسسة بكل شفافية في جميع وسائل الإعلام وكذلك عن أعداد المستفيدين منها.

وأضاف إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان تشمل راتب تقاعد الشيخوخة وراتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي والجزئي الدائم وراتب اعتلال العجز الإصابي الكلي الدائم، وراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل، أما بخصوص رواتب التقاعـد المبكر ورواتب العجز الإصابي الجزئي فتشملها زيادة التضخم عند إكمال كل متقاعد من أصحاب هذه الرواتب سن (60) عاماً بالنسبة للذكور و(55) عاماً بالنسبة للإناث، أو في حال الوفاة.

وأكد المعايطة بأن هذه الزيادة ستضاف على رواتب المتقاعدين في شهر أيار الحالي من العام الجاري 2024.

MENAFN11032024000072011014ID1107959855

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