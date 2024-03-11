القصف يتقاطع مع صوت الأذان في فجر أول أيام رمضان بغزة



هو أول رمضان تعيشه الفلسطينية البالغة من العمر 34 عاماً دون عائلتها التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، حيث لاقى زوجها والصبيّان والابنة الكبرى مصيرهم المحتوم في غارة إسرائيلية قتلتهم في بيت آواهم منذ وصولهم إلى غرب رفح فراراً إلى ما ظنوه الموقع الأكثر أمناً في قطاع غزة.



أبلغت عبير ((وكالة أنباء العالم العربي)) أنها لم تعد تدري ما تخبئه لها الأيام ((بعد أن راح كل شيء)). وقالت عبر الهاتف قبل قليل من أذان الفجر بالتوقيت المحلي: ((رمضان حزين والله. مش عارفة أقول إيه. عشنا كتير حروب وشوفنا كتير أشياء مثل هذه... لكن لم أتخيل أبداً أن أقضي بقية عمري دون زوجي وأبنائي)).



زوج عبير الراحل وأبناؤها من بين 31 ألف شخص قتلهم القصف الإسرائيلي منذ اندلاع جولة القتال الحالية وهي الأشرس بين إسرائيل وحركة ((حماس)) الفلسطينية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتسبب القتال كذلك في جرح أكثر من 70 ألف شخص.



اليوم يخشى من تبقى من أهل غزة المزيد من الجوع خلال شهر رمضان في ظل شح الطعام والمياه مع استمرار الحرب الإسرائيلية التي دخلت شهرها السادس.



كان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قد قال في أواخر فبراير (شباط) الماضي إن من الممكن تجنّب خطر المجاعة في شمال قطاع غزة إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لإيصال المساعدات وتوفير الحماية اللازمة؛ لكنه أوضح أن دعوات الوكالة وتحذيراتها لم تلق أي استجابة.

وقال منسق الإغاثة بالأمم المتحدة مارتن غريفيث يوم الجمعة الماضي في بيان على منصة ((إكس)) إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة على شفا المجاعة، مؤكداً وقوع حالات وفاة بسبب الجوع.



وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت أنّ نحو 20 شخصاً توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفيات كمال عدوان والشفاء في الشمال، معظمهم من الأطفال.



القصف ينازع أذان الفجر



نازع دوي القصف الإسرائيلي صوت أذان الفجر الذي ترقبه من تبقى من سكان غزة لبدء الصوم في شهر اعتادوا أن يعيشوا نفحاته الإيمانية في مساجد لم يبق القصف منها اليوم سوى الركام.



وقبل قليل من أذان فجر أول أيام شهر الصوم، أفاد تلفزيون فلسطين بسقوط قتلى وجرحى في غارة نفذتها طائرات حربية إسرائيلية على منزل شرق رفح جنوب القطاع.



ولم يكن ذلك القصف الوحيد الذي رصد ليلة أول أيام رمضان، فقناة الأقصى التلفزيونية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.



ولم يتضح على الفور الهدف الذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في المخيم الذي تعرض مراراً لاستهداف جوي ومدفعي إسرائيلي منذ بدء الحرب الحالية.



وفي خان يونس، لم يكن الدوي لقصف، بل يقول المركز الفلسطيني للإعلام إن اشتباكات وصفها بالضارية اندلعت بين مسلحين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في بني سهيلا. وذكر المركز أن الاشتباكات تدور غرب مركز شرطة الشرقية.



وبعيد الفجر، هزت انفجارات لم يعرف سببها أو طبيعتها مناطق في جنوب خان يونس، وفقاً لما أفادت به وكالة شهاب الفلسطينية للأنباء.



لكن الحالمين بالرحمة تجاهلوا القصف والانفجارات وهرعوا إلى ما تبقى من ركام مساجدهم في رفح لأداء صلاة تراويح أولى ليالي رمضان.



ويقول المصلون إنهم متمسكون بأداء صلاة التراويح في الساحات المفتوحة وبين أنقاض المنازل والمساجد.



وقال عمر فتحي الحمايدة، إمام مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح: ((بحمد الله وفي أول ليالي شهر رمضان المبارك نقوم بالصلاة في العراء وفي الشارع بسبب قصف الاحتلال لمسجد الفاروق في حي الشابورة)).



كما أخذ البعض على عاتقه مهمة تزيين خيام النزوح بزينة رمضان المميزة أملاً في إدخال بعض البهجة على ساكنيها من الأطفال.



تعهدات بايدن ووعيد إسرائيل



بينما تكفل الرئيس الأميركي جو بايدن بمواساة الفلسطينيين المكلومين من حرب يشنها الحليف الإسرائيلي منذ خمسة أشهر وبضعة أيام، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يتسرائيل كاتس إن جيشه سينقل سكان رفح إلى مناطق أخرى في قطاع غزة قبل بدء عملية برية يهدد بها الجيش منذ أسابيع.



وأضاف كاتس أن إسرائيل لا تنوي المساس بالمدنيين، وفق ما أوردته الهيئة.

لكن شبكة ((سي إن إن)) الإخبارية نقلت عن مصدرين أميركيين القول إن إدارة بايدن لا تتوقع أن تقدم القوات الإسرائيلية على الفور على توسيع نطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة لتمتد جنوباً إلى رفح مع بدء شهر رمضان.



وقالت الشبكة إن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس حذر خلال زيارته إلى واشنطن في وقت سابق هذا الشهر من احتمال تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية في رفح إن لم يتم التوصل لاتفاق هدنة مؤقتة يتم بموجبه تبادل الأسرى مع حركة ((حماس)).



ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتزم شن العملية في رفح سواء أبرم اتفاق أم لا.



وفي بيان للبيت الأبيض، قال بايدن إن بلاده ستواصل قيادة الجهود الدولية لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني شخص يعانون الحصار منذ أشهر في قطاع غزة.



وأضاف في بيان نشره البيت الأبيض مع حلول أول أيام شهر رمضان أن أميركا ستواصل العمل مع إسرائيل لتوسيع عمليات إيصال المساعدات لقطاع غزة براً.



وأشار إلى أن واشنطن ستواصل العمل ((دون توقف)) للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع على الأقل.



وأضاف: ((سنواصل العمل نحو مستقبل من الاستقرار والأمن والسلام يتضمن حل الدولتين وهو الطريق الوحيد نحو سلام دائم)).



لكن وقف إطلاق النار يستعصي حتى الآن ولو ليوم واحد، مع تعذر التوصل لأي اتفاق بين ((حماس)) وإسرائيل رغم جولات وساطة مصرية قطرية مستمرة.



وقال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في كلمة تلفزيونية يوم الأحد إن الحركة - التي باغتت إسرائيل بهجوم مفاجئ في السابع من أكتوبر - لا تريد إطلاقاً توقيع اتفاق مع إسرائيل لا ينهي الحرب على قطاع غزة.



وحمّل هنية الجانب الإسرائيلي مسؤولية عدم التوصل لاتفاق، لكنه أكد انفتاح الحركة على ((استمرار المفاوضات أو أي صيغ تنهي الحرب على غزة))، مشيراً إلى أن الحركة تحلت ((بمرونة واسعة)) في كل الجلسات والحوارات الخاصة بالمفاوضات، عادّاً أن إسرائيل ((تتهرب من إعطاء ضمانات واضحة خاصة في وقف إطلاق النار)).-(وكالات)