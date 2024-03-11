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حماية الصحفيين ينهي برنامجاً تدريبياً إقليمياً للصحفيين في دول الخليج

3/11/2024 4:35:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنهى مركز حماية وحرية الصحفيين مشروعاً إقليمياً لتعزيز وتطوير قدرات ومهارات الصحفيين في دول الخليج العربي.
المشروع الذي استهدف بناء صحافة خليجية جديدة بين الشباب استمر أكثر من عام ونصف العام، وشارك به 66 إعلامياً وإعلامية.

مشروع التدريب الذي نفذ عبر منصة تعليمية رقمية أنشأها مركز حماية وحرية الصحفيين لهذه الغاية تحت اسم "سند ميديا"، وخصص لصحفيين وصحفيات من السعودية، والكويت، والإمارات، وقطر، والبحرين.

كل ورشة تدريب نفذت في كل دولة بشكل مستقل، واستمرت 15 يوماً، وركزت على المبادئ الأساسية للصحافة المحترفة، مثل كتابة الأخبار، وصناعة التقارير، والقصص الصحفية، وبناء المصادر، وتدقيق المعلومات، والاهتمام بالمعايير الأخلاقية للإعلام، ومدونات السلوك.

وأعطت ورشات التدريب التي أشرف عليها المدربان نورالدين الخمايسة، وعبدالكريم الوحش اهتماماً للتحولات الرقمية في الإعلام.

ونفذت ورشات التدريب جلسات متعلقة بالسلامة الرقمية للصحفيين والصحفيات قام بها المدرب بكر عبد الحق.

وكلف المشاركون في ورشات التدريب بإنتاج تقارير، وقصص صحفية تحت إشراف وتوجيه فريق التدريب، أسفرت عن إنتاج 21 تقريراً.

مركز حماية وحرية الصحفيين سيستكمل برنامج نحو صحافة جديدة في الخليج، وفي المرحلة الثانية والمتقدمة ستتضمن اختيار الصحفيين والصحفيات الأكثر تميزاً والتزاماً ممن شاركوا في البرنامج لحضور ورشة تدريب وجاهية متقدمة.

والتوجه أن يذهب البرنامج في مرحلته الثانية للتوسع في إنتاج تقارير صحفية معمقة تسلط الضوء على القضايا المجتمعية، وتركز على التحديات، والمشاكل، التي تواجه الشباب والمرأة على سبيل المثال، بالإضافة إلى قضايا إشكالية كتغير المناخ، وحقوق الأطفال، والفئات المهمشة.

ويسعى مركز حماية وحرية الصحفيين إلى تمكين الصحفيين الذين شاركوا في التدريب المتقدم من إنتاج تقارير مصورة، وبودكاست، وتطوير مهاراتهم في عرضها، وتسويقها على منصات التواصل الاجتماعي.

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